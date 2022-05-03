Общество 03.05.2022 в 12:59

В Улан-Удэ с приходом тепла под окнами домов стали собираться пьяницы

Горожане жалуются на ночные драки, громкие крики и маты
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ с приходом тепла под окнами домов стали собираться пьяницы
В паблике «Аноним 03» появились первые жалобы на ночных алкоголиков и буянов. 

«Наступила весна, потеплело и вылезли подоконные алкоголики и алкоголички. Вроде не бомжи, но регулярно одна баба водит разных мужиков под наши окна и выпивает с ними, общается благим матом. Может и одна стоять курить и выпивать и по телефону с кем-то говорить с матами. В её речи нет ни одного нормального слова. Слушать противно. Окна тоже хочется иногда открывать и проветривать комнаты, а она тут как тут, да еще так громко. Пробовала и полицию вызывать, обливала её излюбленное место всякими маркими веществами. Без толку. Разговаривать с ней боюсь. Она большая, а я маленькая, вырубит сразу. И не умею так разговаривать как она, по понятиям, с матами. Живу на втором этаже, а слышно как рядом сидит и разговаривает. Может что посоветуете, люди?» - спрашивает автор анонимного поста. 

В комментариях автору дают как шутливые советы – присоединиться к компании, поставить капкан на медведя, так и серьезные – например, обратиться в полицию. 

- Если сама не хочешь и не можешь, как они говорить, то это хорошо, лучше напиши заяву участковому.

- Посадите под окнами колючие кустарники, крапиву. 

-  Полиция обязана принять меры, это нарушение общественного порядка, штраф за это последует точно, нужно только добиться этого, быть настойчивее, - советуют горожане. 

Фото: Pixabay.com 

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