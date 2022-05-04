Общество 04.05.2022 в 06:00
В Бурятии сельчанка задолжала 50 млн рублей «процентщице» из Тункинского района
Для выплаты долга женщине понадобится несколько веков
Текст: Петр Санжиев
Постоянные читатели «Номер один», наверное, помнят историю, рассказанную нашим изданием несколько лет назад. Речь шла о «процентщице» из Тункинского района. После выхода публикации многие жители республики впервые узнали о местной предприимчивой женщине. У этой истории есть продолжение.
По-прежнему активна
Гражданка Лопсонова не основала популярный бренд одежды и не стала владелицей флотилии нефтеналивных танкеров. Нет, жительница отдаленного района Бурятии привлекла внимание нашего издания другим - «ростовщичеством». Выдавала сельчанам, нуждавшимся в средствах, деньги под огромный процент.
Когда финансово предприимчивая женщина видела, что должники не расплачиваются, то шла в суд. Чаще всего выносилось судебное решение в ее пользу. Такие факты не были единичными. Так, «Номер один» описывал рассмотрение иска Дулмы Лопсоновой к женщине, занявшей у нее 139 тыс. рублей под 20% ежемесячно. Ответчица подала встречный иск о признании сделки недействительной. Говорила о кабальных условиях (средние ставки по потребительским кредитам в республике были гораздо ниже) и о систематическом характере такой деятельности «процентщицы», хотя та не регистрировалась как предприниматель. Суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска.
А иск Дулмы Лопсоновой удовлетворен частично. В пользу тункинской «банкирши» взыскали почти 512 тыс. рублей. Сумма весьма солидная.
Однако происшедшее в Тункинском районе совсем недавно, в 2022 году, затмевает, пожалуй, все прежнее, что нам известно о «процентщице». На этот раз речь идет об астрономической сумме. В центре разбирательства оказалась сумма долга в 50 млн рублей.
Давно обкатанная схема
Все прошло по знакомой, отшлифованной за годы «ростовщичества» схеме. «Процентщица» подала в суд на очередных местных заемщиков-супругов, затребовав шокирующую сумму. Исков, поданных в январе, было даже два. В ходе рассмотрения судья объединил их в единое дело. Но вскоре производство по нему прекратили, так как «процентщица» и супруги заключили мировое соглашение.
Как рассказала нашему изданию супруга, соглашение заключалось в следующем. Дулма Лопсонова отказалась от исковых требований о взыскании задолженности на общую сумму 50,2 млн рублей. А заемщица-супруга взяла (на себя одну) обязательство ежемесячно выплачивать не менее 5 тыс. рублей до тех пор, пока не погасит сумму в 25,1 млн рублей.
То есть о взыскании всей фантастической суммы речь не идет. Однако для бюджета скромно живущей многодетной деревенской семьи и 25 млн рублей сумма просто невероятная.
Подсчитаем, сколько времени понадобится супруге, чтобы погасить долг, если она станет выплачивать сумму порциями, в минимальные 5 тыс. рублей в месяц. Получается 5023 месяца. Или почти 419 лет (более четырех веков). Можно предположить, что при таком темпе погашения ее жизни не хватит, чтобы исполнить мировое соглашение. Не исключаем, что обязанность отдавать деньги перейдет к ее наследникам, а потом к их наследникам. И так на несколько веков вперед.
Продолжительности жизни самой «процентщицы» Дулмы Лопсоновой тоже вряд ли хватит, чтобы получить долг. Видимо, это продолжат ее наследники.
По словам заемщицы, все началось со взятых в долг 150 тыс. рублей, но когда в выплате долга начались перебои, кредиторша заставила ее в машине написать расписку, что она взяла на год в долг порядка 4 млн рублей (под 10% ежемесячно). Однако независимого подтверждения, что события развивались именно так, у нашего издания (да и у самой женщины) нет, поэтому мы не станем это утверждать.
- Да, не было независимых свидетелей, - признает ситуацию заемщица. Как говорится, в то, что произошло между двумя сторонами, трудно поверить. Но факт остается фактом – сумма в итоге фигурировала гигантская.
- Я вообще в трансе. Где такие деньги возьму? Хоть умирай! А мне говорят, если вдруг внезапно умрете, то ваша семья будет выплачивать деньги, - горько плачет отчаявшаяся многодетная сельчанка, разговаривая с «Номер один».
Супруги не особо разбираются в юриспруденции, средств на хороших адвокатов, чтобы вести какие-то долгие процессы, у них тоже нет. Доходы у семьи скромные.
- Я не могу даже деньги сдать в школу. Собирают по 600 рублей, а я не могу заплатить. Не могу нормально одеть детей. У меня даже своего телефона нет. От такой жизни хочется просто умереть, - плачет женщина, увязшая в долгах перед местной «банкиршей».
Деятельность «процентщицы» по выдаче денег совершенно разным людям под крупные проценты вызывает у нас ряд вопросов. Особенно сегодня в условиях санкций. Например, является ли такая деятельность предпринимательством? А доход, получаемый от людей в виде процентов, налогооблагаемой базой? И так далее.
Мы спросили юриста
Улан-удэнский юрист Владимир Дашиев по нашей просьбе прокомментировал тункинскую ситуацию.
Если говорить, например, об упомянутой расписке на 4 млн рублей, то, по мнению юриста, заемщикам следовало бы вовремя постараться оспорить ее - признать безденежной.
- В судебном заседании надо было заявить встречный иск о признании таких расписок безденежными и об отказе в удовлетворении иска («процентщицы». - Прим. ред.). Что значит безденежная? Она же не брала деньги на такую сумму – 4 млн рублей, - высказал свою оценку Владимир Дашиев.
Но так как суд уже прекратил дело по причине заключения сторонами мирового соглашения и его утверждения, что можно сделать сейчас? Есть два варианта.
- Во-первых, если женщина не сможет исполнять условия мирового соглашения, то у взыскателя есть право предъявить его судебным приставам для исполнения. Судебные приставы возбудят исполнительное производство и начнут искать ее активы. Прежде всего, это деньги. Если денег недостаточно, то наступает очередь имущества. Если имущества нет, тогда составляется акт о невозможности взыскания, выносится постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания, исполнения мирового соглашения. Документ, на основании которого возбуждалось исполнительное производство, возвращается взыскателю с разъяснением, что она может его предъявить повторно в течение трех лет, если узнает, что у должника появилось имущество или денежные средства, на что можно обратить взыскание. Такой порядок существует в исполнительном производстве, - сказал юрист.
Помимо этого, если должница в течение трех месяцев не сможет платить, так как фактически не имела денег для платежей, то есть второй вариант - право обратиться с заявлением в Арбитражный суд о признании ее банкротом.
- Арбитражный суд назначает конкурсного управляющего. Ей нужно внести на депозит денежные средства, примерно 25 тыс. рублей, за работу конкурсного управляющего. Потом нужны деньги для подачи объявления в газету «Коммерсант» о том, что должник не может исполнять свои обязательства. Там объявление стоит, кажется, около 11 тыс. рублей, - пояснил наш собеседник некоторые расходы физического лица по своему банкротству.
Кстати, за юридическое сопровождение банкротства юристы запрашивают 100 тыс. рублей. Одним словом, чтобы осуществить процедуру банкротства физлица, оно должно обладать средствами.
- Если жительница Тункинского района не очень хорошо разбирается в законодательстве, я рекомендовал бы ей обратиться за юридической помощью к хорошему юристу. Например, надо оценить ее имущественное положение, - отметил Владимир Дашиев.
Речь о том, что если мировое соглашение передадут на исполнение в Службу судебных приставов, то приставы не могут наложить взыскание на все имущество. Законодательством установлен перечень имущества, не подлежащего взысканию. Следует оценить, имеются ли у должницы доходы, активы вне данного перечня, которые позволили бы приставам забирать деньги в пользу «процентщицы», как установлено мировым соглашением.
Но если сельчанка пребывает в чрезвычайно бедственном материально-финансовом положении и в ближайшие годы не предвидится перелом в лучшую сторону, то Владимир Дашиев считает, что ей больше подходит первый вариант. Потому что для варианта объявления себя банкротом требуются немалые средства.
Фото: «Номер один»
По-прежнему активна
Гражданка Лопсонова не основала популярный бренд одежды и не стала владелицей флотилии нефтеналивных танкеров. Нет, жительница отдаленного района Бурятии привлекла внимание нашего издания другим - «ростовщичеством». Выдавала сельчанам, нуждавшимся в средствах, деньги под огромный процент.
Когда финансово предприимчивая женщина видела, что должники не расплачиваются, то шла в суд. Чаще всего выносилось судебное решение в ее пользу. Такие факты не были единичными. Так, «Номер один» описывал рассмотрение иска Дулмы Лопсоновой к женщине, занявшей у нее 139 тыс. рублей под 20% ежемесячно. Ответчица подала встречный иск о признании сделки недействительной. Говорила о кабальных условиях (средние ставки по потребительским кредитам в республике были гораздо ниже) и о систематическом характере такой деятельности «процентщицы», хотя та не регистрировалась как предприниматель. Суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска.
А иск Дулмы Лопсоновой удовлетворен частично. В пользу тункинской «банкирши» взыскали почти 512 тыс. рублей. Сумма весьма солидная.
Однако происшедшее в Тункинском районе совсем недавно, в 2022 году, затмевает, пожалуй, все прежнее, что нам известно о «процентщице». На этот раз речь идет об астрономической сумме. В центре разбирательства оказалась сумма долга в 50 млн рублей.
Давно обкатанная схема
Все прошло по знакомой, отшлифованной за годы «ростовщичества» схеме. «Процентщица» подала в суд на очередных местных заемщиков-супругов, затребовав шокирующую сумму. Исков, поданных в январе, было даже два. В ходе рассмотрения судья объединил их в единое дело. Но вскоре производство по нему прекратили, так как «процентщица» и супруги заключили мировое соглашение.
Как рассказала нашему изданию супруга, соглашение заключалось в следующем. Дулма Лопсонова отказалась от исковых требований о взыскании задолженности на общую сумму 50,2 млн рублей. А заемщица-супруга взяла (на себя одну) обязательство ежемесячно выплачивать не менее 5 тыс. рублей до тех пор, пока не погасит сумму в 25,1 млн рублей.
То есть о взыскании всей фантастической суммы речь не идет. Однако для бюджета скромно живущей многодетной деревенской семьи и 25 млн рублей сумма просто невероятная.
Подсчитаем, сколько времени понадобится супруге, чтобы погасить долг, если она станет выплачивать сумму порциями, в минимальные 5 тыс. рублей в месяц. Получается 5023 месяца. Или почти 419 лет (более четырех веков). Можно предположить, что при таком темпе погашения ее жизни не хватит, чтобы исполнить мировое соглашение. Не исключаем, что обязанность отдавать деньги перейдет к ее наследникам, а потом к их наследникам. И так на несколько веков вперед.
Продолжительности жизни самой «процентщицы» Дулмы Лопсоновой тоже вряд ли хватит, чтобы получить долг. Видимо, это продолжат ее наследники.
По словам заемщицы, все началось со взятых в долг 150 тыс. рублей, но когда в выплате долга начались перебои, кредиторша заставила ее в машине написать расписку, что она взяла на год в долг порядка 4 млн рублей (под 10% ежемесячно). Однако независимого подтверждения, что события развивались именно так, у нашего издания (да и у самой женщины) нет, поэтому мы не станем это утверждать.
- Да, не было независимых свидетелей, - признает ситуацию заемщица. Как говорится, в то, что произошло между двумя сторонами, трудно поверить. Но факт остается фактом – сумма в итоге фигурировала гигантская.
- Я вообще в трансе. Где такие деньги возьму? Хоть умирай! А мне говорят, если вдруг внезапно умрете, то ваша семья будет выплачивать деньги, - горько плачет отчаявшаяся многодетная сельчанка, разговаривая с «Номер один».
Супруги не особо разбираются в юриспруденции, средств на хороших адвокатов, чтобы вести какие-то долгие процессы, у них тоже нет. Доходы у семьи скромные.
- Я не могу даже деньги сдать в школу. Собирают по 600 рублей, а я не могу заплатить. Не могу нормально одеть детей. У меня даже своего телефона нет. От такой жизни хочется просто умереть, - плачет женщина, увязшая в долгах перед местной «банкиршей».
Деятельность «процентщицы» по выдаче денег совершенно разным людям под крупные проценты вызывает у нас ряд вопросов. Особенно сегодня в условиях санкций. Например, является ли такая деятельность предпринимательством? А доход, получаемый от людей в виде процентов, налогооблагаемой базой? И так далее.
Мы спросили юриста
Улан-удэнский юрист Владимир Дашиев по нашей просьбе прокомментировал тункинскую ситуацию.
Если говорить, например, об упомянутой расписке на 4 млн рублей, то, по мнению юриста, заемщикам следовало бы вовремя постараться оспорить ее - признать безденежной.
- В судебном заседании надо было заявить встречный иск о признании таких расписок безденежными и об отказе в удовлетворении иска («процентщицы». - Прим. ред.). Что значит безденежная? Она же не брала деньги на такую сумму – 4 млн рублей, - высказал свою оценку Владимир Дашиев.
Но так как суд уже прекратил дело по причине заключения сторонами мирового соглашения и его утверждения, что можно сделать сейчас? Есть два варианта.
- Во-первых, если женщина не сможет исполнять условия мирового соглашения, то у взыскателя есть право предъявить его судебным приставам для исполнения. Судебные приставы возбудят исполнительное производство и начнут искать ее активы. Прежде всего, это деньги. Если денег недостаточно, то наступает очередь имущества. Если имущества нет, тогда составляется акт о невозможности взыскания, выносится постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания, исполнения мирового соглашения. Документ, на основании которого возбуждалось исполнительное производство, возвращается взыскателю с разъяснением, что она может его предъявить повторно в течение трех лет, если узнает, что у должника появилось имущество или денежные средства, на что можно обратить взыскание. Такой порядок существует в исполнительном производстве, - сказал юрист.
Помимо этого, если должница в течение трех месяцев не сможет платить, так как фактически не имела денег для платежей, то есть второй вариант - право обратиться с заявлением в Арбитражный суд о признании ее банкротом.
- Арбитражный суд назначает конкурсного управляющего. Ей нужно внести на депозит денежные средства, примерно 25 тыс. рублей, за работу конкурсного управляющего. Потом нужны деньги для подачи объявления в газету «Коммерсант» о том, что должник не может исполнять свои обязательства. Там объявление стоит, кажется, около 11 тыс. рублей, - пояснил наш собеседник некоторые расходы физического лица по своему банкротству.
Кстати, за юридическое сопровождение банкротства юристы запрашивают 100 тыс. рублей. Одним словом, чтобы осуществить процедуру банкротства физлица, оно должно обладать средствами.
- Если жительница Тункинского района не очень хорошо разбирается в законодательстве, я рекомендовал бы ей обратиться за юридической помощью к хорошему юристу. Например, надо оценить ее имущественное положение, - отметил Владимир Дашиев.
Речь о том, что если мировое соглашение передадут на исполнение в Службу судебных приставов, то приставы не могут наложить взыскание на все имущество. Законодательством установлен перечень имущества, не подлежащего взысканию. Следует оценить, имеются ли у должницы доходы, активы вне данного перечня, которые позволили бы приставам забирать деньги в пользу «процентщицы», как установлено мировым соглашением.
Но если сельчанка пребывает в чрезвычайно бедственном материально-финансовом положении и в ближайшие годы не предвидится перелом в лучшую сторону, то Владимир Дашиев считает, что ей больше подходит первый вариант. Потому что для варианта объявления себя банкротом требуются немалые средства.
Фото: «Номер один»
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