Общество 03.05.2022 в 14:41

В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 умер один пациент

Всего в стационарах получают лечение 155 пациентов с коронавирусом
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 умер один пациент
По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08.00 03.05.2022 в стационарах получают лечение 155 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 104. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов.

В отделениях реанимации находится 40 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 5 пациентов (из них старше 65 – 3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –155, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 312 человек. Выздоровели от COVID-19 – 132544 (+30) человек.

В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 709 человек, всего с нарастающим итогом проведено 2230524 исследований. Тест-системыдля лабораторного исследования в Республике Бурятия имеютсяв достаточном количестве. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 03.05.2022 зарегистрировано 136021(+10) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44%(60118) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 9 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га. 

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3010 (+1) человек (в возрасте  до 65 лет - 0 человек, старше 65 лет – 1 человек.). 

Всего первично привито 499891 чел. (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 475026 чел. (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 163577 человек, завершили 151431 человек.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 35 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 368 096 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии малолетних вандалов удалось снять на камеру
03.05.2022 в 15:04
В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 умер один пациент
03.05.2022 в 14:41
В Бурятии простились с героически погибшим на Украине военнослужащим
03.05.2022 в 13:35
В Улан-Удэ с приходом тепла под окнами домов стали собираться пьяницы
03.05.2022 в 12:59
В Бурятии третьи сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика
03.05.2022 в 12:12
В Бурятии за прошедшие сутки произошло 17 аварий, есть пострадавшие
03.05.2022 в 11:48
В Бурятии мужчина задушил бомжа из-за личной неприязни
03.05.2022 в 11:16
В Бурятии сообщили о появлении новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД
03.05.2022 в 10:54
В Улан-Удэ запустили специальные автобусы до кладбищ
03.05.2022 в 10:35
В Бурятии общая сумма исков к ООО «ЭкоАльянс» превышает 80 млн. рублей
03.05.2022 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Бурятии малолетних вандалов удалось снять на камеру
Подростки рисовали на ограждении вокруг городской стеллы
03.05.2022 в 15:04
В Улан-Удэ с приходом тепла под окнами домов стали собираться пьяницы
Горожане жалуются на ночные драки, громкие крики и маты
03.05.2022 в 12:59
В Бурятии сообщили о появлении новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД
Одна из камер установлена на пешеходном переходе около ФСК
03.05.2022 в 10:54
В Улан-Удэ запустили специальные автобусы до кладбищ
Родительский день в этом году выпал на 3 мая
03.05.2022 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru