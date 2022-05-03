В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 умер один пациент

По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08.00 03.05.2022 в стационарах получают лечение 155 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 104. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов.В отделениях реанимации находится 40 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 5 пациентов (из них старше 65 – 3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –155, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 312 человек. Выздоровели от COVID-19 – 132544 (+30) человек.В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 709 человек, всего с нарастающим итогом проведено 2230524 исследований. Тест-системыдля лабораторного исследования в Республике Бурятия имеютсяв достаточном количестве.По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 03.05.2022 зарегистрировано 136021(+10) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44%(60118) приходится на жителей г. Улан-Удэ.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 9 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3010 (+1) человек (в возрасте до 65 лет - 0 человек, старше 65 лет – 1 человек.).Всего первично привито 499891 чел. (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 475026 чел. (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 163577 человек, завершили 151431 человек.На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 35 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 368 096 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.