Общество 03.05.2022 в 15:04

В Бурятии малолетних вандалов удалось снять на камеру

Подростки рисовали на ограждении вокруг городской стеллы
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Текст: Номер один
В Бурятии малолетних вандалов удалось снять на камеру
В бурятском паблике Аноним Кяхты автор поста выложил фотографии троих подростков, которые разрисовывали городские ограждения вокруг стеллы, изображающей сердце. Две девушки и и один мальчик так старательно разрисовывали ограждения, что не заметили, как и запечатлели на фотоаппарат. 

«Когда родители не приучают детей уважать чужой труд, вот что из этого выходит. Надеюсь, с каким энтузиазмом разрисовывали, с таким же и будут всё это закрашивать!» - написал автор, приложив фотографии к своему посту. 

- Пусть вместе с родителями проведут субботник и фото сделают этого мероприятия. Трудотерапия им поможет.

- Пусть родители увидят.. купят краску и отправят своих звёзд закрашивать свои художества. 

- Это порча государственного имущества, вандализм -  статья 214 УК РФ. Предметы преступления:
1) здания и сооружения. Здания – жилые дома, корпуса предприятий и учреждений, храмы, магазины, библиотеки, поликлиники и т.д. Сооружения – остановки общественного транспорта, скульптурные композиции, таксофоны, рекламные тумбы и т.п.;
2) имущество на общественном транспорте, в иных общественных местах ( сиденья, поручни общественного транспорта, скамьи в парках, скверах, на придомовой территории, рекламные растяжки, имущество кинотеатров, клубов, музеев и т.д.). Это всем к сведению, кто считает "а  что тут такого".

- Пусть полюбуются родители на своих вандалов малолетних.

- Потом ноют, что в Кяхте ничего не делают, грязно и т. д. Нужно в первую очередь ценить и уважать свой город, беречь его! – пишут возмущенные горожане. 


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