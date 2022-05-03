В Бурятии малолетних вандалов удалось снять на камеру

В бурятском паблике Аноним Кяхты автор поста выложил фотографии троих подростков, которые разрисовывали городские ограждения вокруг стеллы, изображающей сердце. Две девушки и и один мальчик так старательно разрисовывали ограждения, что не заметили, как и запечатлели на фотоаппарат.«Когда родители не приучают детей уважать чужой труд, вот что из этого выходит. Надеюсь, с каким энтузиазмом разрисовывали, с таким же и будут всё это закрашивать!» - написал автор, приложив фотографии к своему посту.- Пусть вместе с родителями проведут субботник и фото сделают этого мероприятия. Трудотерапия им поможет.- Пусть родители увидят.. купят краску и отправят своих звёзд закрашивать свои художества.- Это порча государственного имущества, вандализм - статья 214 УК РФ. Предметы преступления:1) здания и сооружения. Здания – жилые дома, корпуса предприятий и учреждений, храмы, магазины, библиотеки, поликлиники и т.д. Сооружения – остановки общественного транспорта, скульптурные композиции, таксофоны, рекламные тумбы и т.п.;2) имущество на общественном транспорте, в иных общественных местах ( сиденья, поручни общественного транспорта, скамьи в парках, скверах, на придомовой территории, рекламные растяжки, имущество кинотеатров, клубов, музеев и т.д.). Это всем к сведению, кто считает "а что тут такого".- Пусть полюбуются родители на своих вандалов малолетних.- Потом ноют, что в Кяхте ничего не делают, грязно и т. д. Нужно в первую очередь ценить и уважать свой город, беречь его! – пишут возмущенные горожане.