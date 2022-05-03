Общество 03.05.2022 в 17:01
В Бурятии появляются баннеры с портретами героев, погибших на Украине
В Закаменске спонсором изготовления и монтажа баннера стал предприниматель
Текст: Номер один
- В знак памяти и гордости за героизм нашего земляка Игоря Анатольевича Чупошева в Закаменске появился баннер с его портретом, - сообщается в паблике «Администрация МО «Закаменский район» В Контакте.
Спонсором благого дела стал предприниматель из города Иркутск.
- Это наш земляк, выпускник школы №5, Виталий Сергеевич Будунов спонсировал изготовление и монтаж баннера с именем героя-закаменца, отдавшего жизнь за Россию, Чупошева Игоря Анатольевича. Родственники погибшего и Администрация города благодарят Виталия Сергеевича и ИП Бальчугов АИ за оказанную помощь, - сообщает пресс-служба района.
В ближайшее время баннер с именем еще одного нашего земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине, - Москвитина Игоря Сергеевича появится и в с. Холтосон.
Также, в знак солидарности, поддержки и гордости за мужество наших солдат работниками Администрации города размещены тематические баннеры на одной из центральных улиц.
Фото: Администрация МО "Закаменский район"
Спонсором благого дела стал предприниматель из города Иркутск.
- Это наш земляк, выпускник школы №5, Виталий Сергеевич Будунов спонсировал изготовление и монтаж баннера с именем героя-закаменца, отдавшего жизнь за Россию, Чупошева Игоря Анатольевича. Родственники погибшего и Администрация города благодарят Виталия Сергеевича и ИП Бальчугов АИ за оказанную помощь, - сообщает пресс-служба района.
В ближайшее время баннер с именем еще одного нашего земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине, - Москвитина Игоря Сергеевича появится и в с. Холтосон.
Также, в знак солидарности, поддержки и гордости за мужество наших солдат работниками Администрации города размещены тематические баннеры на одной из центральных улиц.
Фото: Администрация МО "Закаменский район"
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