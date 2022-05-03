Общество 03.05.2022 в 17:01

В Бурятии появляются баннеры с портретами героев, погибших на Украине

В Закаменске спонсором изготовления и монтажа баннера стал предприниматель
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Текст: Номер один
В Бурятии появляются баннеры с портретами героев, погибших на Украине
- В знак памяти и гордости за героизм нашего земляка Игоря Анатольевича Чупошева в Закаменске появился баннер с его портретом, - сообщается в паблике «Администрация МО «Закаменский район» В Контакте. 

Спонсором благого дела стал предприниматель из города Иркутск. 

- Это наш земляк, выпускник школы №5, Виталий Сергеевич Будунов спонсировал изготовление и монтаж баннера с именем героя-закаменца, отдавшего жизнь за Россию, Чупошева Игоря Анатольевича. Родственники погибшего и Администрация города благодарят Виталия Сергеевича и ИП Бальчугов АИ за оказанную помощь, - сообщает пресс-служба района. 

В ближайшее время баннер с именем еще одного нашего земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине, - Москвитина Игоря Сергеевича появится и в с. Холтосон.

Также, в знак солидарности, поддержки и гордости за мужество наших солдат работниками Администрации города размещены тематические баннеры на одной из центральных улиц.

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Фото: Администрация МО "Закаменский район" 
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