Общество 03.05.2022 в 18:02
Маленький Аюр из Бурятии снова был на грани жизни и смерти
«Кажется, теперь я выживу», - сказал мальчик, когда очнулся после операции
Текст: Номер один
Усыновившая мальчика из Бурятии Наталья Бурдина продолжает борьбу за его жизнь и здоровье.
Напомним, москвичка Наталья Бурдина несколько лет назад усыновила больного циррозом печени бурятского мальчика. Недавно на фоне основной болезни мальчик столкнулся с новой напастью. Мама мальчика поделилась своими переживаниями.
- Аюра срочно прооперировали, врачи говорят, что сейчас его жизни угрозы нет. Я с ним нахожусь постоянно, пока тяжелый день. Диагноз - кишечная непроходимость в результате спаечной болезни на фоне основного диагноза. Ничто не предвещало. Бегал веселый парень, на велосипеде катался, а уже через сутки мы его спасали, экстренно искали стационар. В очередной раз нас спасли в институте трансплантологии имени Шумакова. Хирург ночью выехал нас оперировать, не было времени ждать до утра. Низкий поклон этим людям, наши ангелы хранители, - рассказала Наталья.
Вчера вечером Аюра перевели из реанимации в обычное отделение.
- Он в порядке, насколько это можно так назвать. Помощь никакая не нужна, просто пожелайте, пожалуйста, парню поскорее выздороветь. Когда его привезли в палату сегодня, он очень обрадовался, увидев меня, и сказал: "Кажется, теперь я выживу". Потрясающий взрослый мальчик. Сколько ему выпало испытаний, - отметила мама малыша.
Напомним, как писал «Номер один», в 2015 году история Натальи Бурдиной и Аюра облетела всю Россию. Тогда бурятского малыша, больного циррозом печени, усыновила дизайнер из Москвы. Новую семью искали всей страной – не каждый взял бы на себя груз ответственности за недавно прооперированного ребенка, нуждавшегося в особом уходе и пожизненной терапии. И, тем не менее, родителей нашли. Вернее, это Наталья нашла своего приемного сына, увидев его фотографию в ленте социальной сети, после чего начала активно работать над усыновлением.
Фото с личной страницы Н. Бурдиной
Напомним, москвичка Наталья Бурдина несколько лет назад усыновила больного циррозом печени бурятского мальчика. Недавно на фоне основной болезни мальчик столкнулся с новой напастью. Мама мальчика поделилась своими переживаниями.
- Аюра срочно прооперировали, врачи говорят, что сейчас его жизни угрозы нет. Я с ним нахожусь постоянно, пока тяжелый день. Диагноз - кишечная непроходимость в результате спаечной болезни на фоне основного диагноза. Ничто не предвещало. Бегал веселый парень, на велосипеде катался, а уже через сутки мы его спасали, экстренно искали стационар. В очередной раз нас спасли в институте трансплантологии имени Шумакова. Хирург ночью выехал нас оперировать, не было времени ждать до утра. Низкий поклон этим людям, наши ангелы хранители, - рассказала Наталья.
Вчера вечером Аюра перевели из реанимации в обычное отделение.
- Он в порядке, насколько это можно так назвать. Помощь никакая не нужна, просто пожелайте, пожалуйста, парню поскорее выздороветь. Когда его привезли в палату сегодня, он очень обрадовался, увидев меня, и сказал: "Кажется, теперь я выживу". Потрясающий взрослый мальчик. Сколько ему выпало испытаний, - отметила мама малыша.
Напомним, как писал «Номер один», в 2015 году история Натальи Бурдиной и Аюра облетела всю Россию. Тогда бурятского малыша, больного циррозом печени, усыновила дизайнер из Москвы. Новую семью искали всей страной – не каждый взял бы на себя груз ответственности за недавно прооперированного ребенка, нуждавшегося в особом уходе и пожизненной терапии. И, тем не менее, родителей нашли. Вернее, это Наталья нашла своего приемного сына, увидев его фотографию в ленте социальной сети, после чего начала активно работать над усыновлением.
Фото с личной страницы Н. Бурдиной
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