В Бурятии односельчане не дали мужчине добить сожителя его матери

В Джидинском районе Бурятии 1 мая днем в центральную районную больницу госпитализировали 39-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением живота. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (покушение убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний сын сожительницы потерпевшего, с которым они вместе незадолго до происшествия употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе проведенного допроса мужчина отказался давать показания, однако на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств, в том числе, на основании показаний очевидцев и свидетелей преступления, ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Нижний Торей. В соседнем доме проживала его пожилая мать вместе с мужчиной значительно моложе ее. Из-за разницы в возрасте обвиняемый испытывал неприязнь к сожителю матери. Днем 1 мая они вместе выпили немного спиртного, после чего между мужчинами на почве конфликтных отношений возникла ссора, переросшая в потасовку.Избегая драки, сожитель матери убежал к соседям. Обвиняемый последовал за ним, во дворе продолжил избивать, после чего из рукава выхватил нож и нанес им удар в живот противника. В этот момент сосед повалил его на землю, и потерпевший смог выйти за ограду.Спустя некоторое время вооруженный мужчина вырвался из захвата, после чего стал ходить по деревне с ножом, искать сожителя матери и выкрикивать угрозы убийством. Он нашел раненого мужчину на земле возле одного из домов, однако дальнейшей расправе помешали односельчане, которые обезоружили злоумышленника. Вскоре к месту происшествия приехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Благодаря дальнейшим действиям врачей потерпевший остался жив.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.Фото: СКР