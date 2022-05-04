В пригороде Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд

В Бурятии в пригороде Улан-Удэ, около села Сотниково, в кювете возле дороги был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом. Местный житель, увидев подозрительный предмет, сообщил в правоохранительные органы.На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм минометной миной со следами коррозии, без взрывателя, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Не представляющая опасности находка передана военным для дальнейшей утилизации.Фото: Росгвардия