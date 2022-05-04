Общество 04.05.2022 в 09:44

В пригороде Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд

Он оказался  120-мм минометной миной со следами коррозии, без взрывателя
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В пригороде Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд
В Бурятии в пригороде Улан-Удэ,  около села Сотниково, в кювете возле дороги был обнаружен  предмет, конструктивно схожий со снарядом. Местный житель, увидев подозрительный предмет, сообщил в правоохранительные органы.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.  Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм минометной миной со следами коррозии, без взрывателя, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Не представляющая опасности находка передана военным для дальнейшей утилизации.

Фото: Росгвардия
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