В Бурятии сохраняются минимальные показатели прироста COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 136 038. Это на 17 случаев больше, чем было в воскресенье. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 129). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 012 человек, за последние сутки – двое (оба 65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 15 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 155 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 101. За предыдущие сутки госпитализировано 8 пациентов.В отделениях реанимации находятся 44 пациента (из них старше 65 лет – 30), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 3.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –155, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 298 человек.Выздоровели от коронавируса – 132 573 (+29) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 910 человек (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 475 042 человека (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 163 580 человек, завершили 151 436.Фото: pixabay.com