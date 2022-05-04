Общество 04.05.2022 в 11:54
В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка-подросток
Начиная с момента пропажи, она находилась у знакомых в Соколе
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудниками городского уголовного розыска в поселке Сокол найдена разыскиваемая 15-летняя Александра Загузина, сообщили в МВД по Бурятии.
Напомним, подросток ушла из дома родственницы на улице Асеева 26 апреля около 17:00. По ее словам, всё это время, начиная с момента пропажи, она находилась у знакомых.
Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила. С ней все в порядке.
Фото: pixabay.com
Напомним, подросток ушла из дома родственницы на улице Асеева 26 апреля около 17:00. По ее словам, всё это время, начиная с момента пропажи, она находилась у знакомых.
Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила. С ней все в порядке.
Фото: pixabay.com