Общество 04.05.2022 в 12:34
В малых селах Бурятии могут появиться частные детсады
Вопрос об их открытии сейчас прорабатывают власти республики
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале рассказал о важных решениях, принятых на прошлой неделе. В их числе был вопрос с детскими садами в малых селах.
«Ищем решение проблем с детсадами в малых селах. Посчитаем детсадовцев в малых населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений. И рассмотрим возможность создания частных детсадов», - рассказал глава республики.
Также Алексей Цыденов сообщил, что принято решение увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах.
«Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование», - пояснил он.
Фото: «Номер один»
«Ищем решение проблем с детсадами в малых селах. Посчитаем детсадовцев в малых населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений. И рассмотрим возможность создания частных детсадов», - рассказал глава республики.
Также Алексей Цыденов сообщил, что принято решение увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах.
«Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование», - пояснил он.
Фото: «Номер один»
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