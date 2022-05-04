Общество 04.05.2022 в 12:34

В малых селах Бурятии могут появиться частные детсады

Вопрос об их открытии сейчас прорабатывают власти республики
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Текст: Константин Воронов
В малых селах Бурятии могут появиться частные детсады
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале рассказал о важных решениях, принятых на прошлой неделе. В их числе был вопрос с детскими садами в малых селах.

«Ищем решение проблем с детсадами в малых селах. Посчитаем детсадовцев в малых населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений. И рассмотрим возможность создания частных детсадов», - рассказал глава республики.

Также Алексей Цыденов сообщил, что принято решение увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах.

«Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование», - пояснил он.

Фото: «Номер один»
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