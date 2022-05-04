В малых селах Бурятии могут появиться частные детсады

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале рассказал о важных решениях, принятых на прошлой неделе. В их числе был вопрос с детскими садами в малых селах.«Ищем решение проблем с детсадами в малых селах. Посчитаем детсадовцев в малых населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений. И рассмотрим возможность создания частных детсадов», - рассказал глава республики.Также Алексей Цыденов сообщил, что принято решение увеличить стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах.«Раньше экономию стипендиального фонда возвращали в бюджет, теперь направят на стимулирование», - пояснил он.Фото: «Номер один»