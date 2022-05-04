Общество 04.05.2022 в 12:36

В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда

В этом году участниками конкурса профессионального мастерства стали 15 учителей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
В актовом зале БГУ состоялась церемония награждения победителей и участников Городского профессионального конкурса «Учитель-логопед года - 2022».

В этом году участниками конкурса профессионального мастерства стали 15 учителей-логопедов из 13 дошкольных учреждений города.

1 место заняла учитель-логопед Ольга Комарь из детского сада №111 «Дашенька»; 2 место – Татьяна Деохотина из детского сада №96 «Калинка»; 3 место – Марина Жамсаранова из детского сада №91 «Строитель»; 3 место – Ольга Ляхова из детского сада №72 «Аленушка».

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Городской профессиональный конкурс проходил в четыре тура: «Информационная карта», «Визитная карточка», «Открытое занятие» и «Интерактивный салон».

Поздравил победителей депутат V и VI созывов, председатель Комитета по социальной политике, член Президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Гармаев.

Начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ Алла Котоманова поблагодарила всех участников за труд и пожелала достигать поставленных целей и не останавливаться на достигнутом.

- Я рада приветствовать всех участников на завершении второго конкурса «Учитель-логопед года», в этом году мы продолжили эту традицию. Хочу сказать огромное спасибо всем участницам за Ваш труд, с каждым годом деток с нарушением речи становится все больше, задачи усложняются, мы рады, что в ваших глазах горит энтузиазм, рады, что вы в поисках инновационных идей и технологий. Дорогие участницы, желаю Вам не останавливаться на достигнутом, пусть этот конкурс станет очередной точкой роста в Вашем стремлении идти вперед, пусть Ваш путь к успеху освещает счастливая звезда удачи и сложится все, что Вы задумали, - сказала Алла Котоманова.

Обладательница 1 места Ольга Комарь поблагодарила организаторов и отметила, что этот конкурс стал еще и особенным праздником. К слову, стаж работы победительницы шесть лет.

- Рада, что я выиграла в этом конкурсе. Это мероприятие для меня стало праздником. Замечательный конкурс, который позволяет раскрыться, взаимодействовать, поделиться опытом, - отметила Ольга Комарь.

Ирина Савиткина член жюри, старший преподаватель кафедры «Психология детства» БГУ им. Д. Банзарова рассказала на что она обращала внимание больше всего, а также почему профессия учитель-логопед остается одной из самых востребованных.

- Как член жюри я обращала внимание на профессиональные компетенции, на опыт, на самопрезентабельность, на умение подать себя. Для меня было также важно отношение к детям. На мой взгляд, задания были достаточно трудные. Все конкурсанты молодцы, все хорошо справились, единственное, что кому-то не хватило опыта, и может быть теории. Но, у девушек все впереди. Актуальность профессии учитель-логопед велика. Сегодня логопеды востребованы и нужны. Дети разные, контингент растет, в этом направлении нуждаются школьники и взрослые. В современном мире профессия логопед также совершенствуется, 90% детей сегодня рождаются с гипоксией. Распространение гаджетов среди детей и клиповое мышление, продиктованное информационным обществом, дают о себе знать. Надеемся, что конкурс станет более масштабным и пройдет на республиканском уровне в следующем году, - сказала Ирина Савиткина.

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Номинантами также стали:

Номинация «Вдохновение и педагогический артистизм» - Наталья Бородина (детский сад №64 «Колокольчик»);

«Новаторство в логопедии» - Людмила Балданова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»);

«На пути к успеху» - Нелли Хубанова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»);

«Сохранение традиций» - Анастасия Уварова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»).

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