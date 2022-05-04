Общество 04.05.2022 в 15:33
В Улан-Удэ предстанут перед судом галантные убийцы
Знакомая просила их помочь выгнать пьяного гостя, но двое помощников «перестарались»
Текст: Номер один
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых молодых людей, 26 и 30 лет, обвиняемых, в зависимости от объема действий, в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего» и в «краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 15 января 2022 года вечером обвиняемые распивали алкогольные напитки. В это время одному из них позвонила подруга. Она попросила приехать и прогнать ее пьяного гостя, который после совместного употребления спиртного стал вести себя вызывающе и не хотел уходить. Молодые люди приехали к женщине домой на улицу Пищевую Улан-Удэ, где после непродолжительного разговора, завершившегося ссорой, вдвоем напали на находившегося в квартире мужчину, повалили его на пол и нанесли множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела.
После этого они отнесли потерпевшего в соседнюю квартиру, где оставили. При этом один из них похитил у своей жертвы мобильный телефон марки «Samsung» общей стоимостью более 16 тыс рублей. Ночью избитый мужчина пытался выйти на улицу, однако возле подъезда потерял сознание и затем скончался от повреждений головы, причиненных нападавшими. Его тело утром обнаружили местные жители, которые вызвали сотрудников полиции.
В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Также следствием собраны подробные материалы, характеризующие личность обвиняемых, из которых следует, что молодые люди познакомились в исправительной колонии, где отбывали наказания за ранее совершенные преступления. Они имеют судимости, которые в совокупности с инкриминируемым им деянием образуют у каждого рецидив преступлений.
Тем не менее, в ходе проведенных допросов оба полностью признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы и совершенного хищения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
По данным следствия, 15 января 2022 года вечером обвиняемые распивали алкогольные напитки. В это время одному из них позвонила подруга. Она попросила приехать и прогнать ее пьяного гостя, который после совместного употребления спиртного стал вести себя вызывающе и не хотел уходить. Молодые люди приехали к женщине домой на улицу Пищевую Улан-Удэ, где после непродолжительного разговора, завершившегося ссорой, вдвоем напали на находившегося в квартире мужчину, повалили его на пол и нанесли множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела.
После этого они отнесли потерпевшего в соседнюю квартиру, где оставили. При этом один из них похитил у своей жертвы мобильный телефон марки «Samsung» общей стоимостью более 16 тыс рублей. Ночью избитый мужчина пытался выйти на улицу, однако возле подъезда потерял сознание и затем скончался от повреждений головы, причиненных нападавшими. Его тело утром обнаружили местные жители, которые вызвали сотрудников полиции.
В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Также следствием собраны подробные материалы, характеризующие личность обвиняемых, из которых следует, что молодые люди познакомились в исправительной колонии, где отбывали наказания за ранее совершенные преступления. Они имеют судимости, которые в совокупности с инкриминируемым им деянием образуют у каждого рецидив преступлений.
Тем не менее, в ходе проведенных допросов оба полностью признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы и совершенного хищения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
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