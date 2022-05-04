Мэр Улан-Удэ: «Таланты нужно поддерживать, и мы это делаем»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил награды победителям ежегодного конкурса на премию администрации города «Звёздочки надежды». В столице Бурятии конкурс проводится с 1996 года среди учащихся Детских школ искусств и Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева, а лауреаты, как правило, в дальнейшем выбирают профессию музыканта.- Таланты нужно поддерживать, и мы это делаем. В этом году мы проводим уже 26-й городской конкурс «Звёздочки надежды» и сегодня поздравляем победителей. От имени всей администрации скажу, что наша высшая цель – это создавать все условия для всестороннего развития наших детей. Мы построили замечательный новый корпус для музыкально-гуманитарного лицея, ремонтируем, приводим в порядок детские школы искусств, закупаем музыкальные инструменты, обновляем оборудование – словом, делаем все то, чтобы у наших детишек была возможность проявить себя, - сказал Игорь Шутенков на церемонии награждения.С 2019 года размер премии «Звездочки надежды» увеличился с 3 до 10 тысяч рублей, и в этом году ее обладателями стали 10 юных музыкантов.- Я точно согласен, что успех каждого ученика зависит от мастерства учителя. В наших школах работают неравнодушные, увлеченные педагоги, которые раскрывают талант детей, помогают им определить свое место в творчестве. Большое вам спасибо за вашу огромную, неоценимую работу, дорогие педагоги, – сказал мэр и вручил почетные награды и звания работникам культуры.За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждена директор Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева Светлана Грешилова. За значительный вклад в развитие культуры и искусства почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств №1 им. Л. Линховоина Оксане Базаровой, преподавателю по классу вокала Детской школы искусств №4 им. Ю.И. Ирдынеева Раисе Лавреновой, преподавателю по классу баяна Детской школы искусств №13 им. С.С. Манжигеева Александре Кривецкой.В комитете по культуре отметили, что лауреатами премии стали уже более 200 детей. Для многих из них это стало стартом в карьере, и сегодня они успешно представляют Улан-Удэ на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Среди них знаменитый пианист, победитель международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев.Фото: мэрия Улан-Удэ