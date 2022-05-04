Общество 04.05.2022 в 15:52

«ЛизаАлерт» призывает жителей Бурятии и Иркутской области подключиться к поиску пропавшего Аюши Жамсаева

Добровольцы ищут 12-летнего мальчика уже четвертые сутки, на месте поиска остро не хватает волонтеров
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«ЛизаАлерт» призывает жителей Бурятии и Иркутской области подключиться к поиску пропавшего Аюши Жамсаева
Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» призывают жителей Бурятии и Иркутской области подключиться к поиску пропавшего Аюши Жамсаева. Поисковики ищут 12-летнего мальчика уже четвертые сутки. По предварительным данным, ребенок может находиться в лесополосе - поисковики находят следы Аюши, есть понимание направления движения. Отработана большая территория поселка и лесного массива, но поиск пока не принес результатов. Кроме того, на месте поиска остро не хватает добровольцев, сообщили в пресс-службе отряда.

«Обращаюсь ко всем жителям Бурятии и Иркутской области. Если вы видите в себе силы и возможность помочь в поиске и отработки задач в природной полосе, просьба присоединиться к нашему отряду. Мы имеем всё необходимое оборудование для работы в лесу, от вас требуется только желание, специальная одежда для прогулок по мокрому лесу, физическая выносливость и свободное время», - обратился к населению двух регионов Александр Щукин, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Аюша Жамсуев вышел из дома и не вернулся 27 апреля в улусе Хужиры Тункинского района. В отряд «ЛизаАлерт» Республики Бурятия срочная заявка на поиск поступила 1 мая в 10:57. На поиски приехали добровольцы из трех регионов страны: Бурятии, Иркутской области и Москвы.

Сегодня, 4 мая, в поиске участвуют 97 человек. За четверо суток добровольцами было выполнено 62 задачи: осмотрены лесной массив, территория поселения, заброшенные здания, сооружения, сеновалы, колоды и прочее. Открытые пространства осмотрены при помощи беспилотных летательных аппаратов. Аюша не найден, но добровольцы не теряют надежды.

Если вы готовы помочь отряду в поисках, перед выездом следует обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

Фото: «ЛизаАлерт»
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мальчик поиски Тунка

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