В Улан-Удэ стартовал ремонт дворов

В столице Бурятии начали благоустраивать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили в мэрии, сейчас по 17 адресам уже работает дорожная техника. Рабочие снимают старое асфальтовое покрытие проезда, убирают с краев дорожек отслужившие свой срок бордюрные камни и устанавливают новые.Как отметили в мэрии, по трем объектам строительная готовность составляет 50%, еще по двум – на следующей неделе планируется рабочая комиссия по приемке работ.Проектами благоустройства предусмотрены ремонт дворового проезда и въезда во двор, устройство тротуара для пешеходов. Около домов установят скамейки и урны. Также в некоторых дворах появится система освещения и парковочные места для автомобилей.Напомним, в этом году больше всего дворовых территорий благоустроят в Железнодорожном районе – 22. Чуть меньше дворов отремонтируют в Октябрьском районе – 20 адресов, 11 дворов отремонтируют в Советском районе.В общей сложности в Улан-Удэ за 2022 год приведут в порядок дворы по 53 адресам. Контракт на выполнение работ в рамках нацпроекта заключен с ООО «Инвест строй» и ООО «ВостокСервис». Согласно контракту, работы планируют завершить до 1 октября 2022 года.Фото: мэрия Улан-Удэ