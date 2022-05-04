Общество 04.05.2022 в 16:03

В Улан-Удэ стартовал ремонт дворов

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стартовал ремонт дворов
В столице Бурятии начали благоустраивать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили в мэрии, сейчас по 17 адресам уже работает дорожная техника. Рабочие снимают старое асфальтовое покрытие проезда, убирают с краев дорожек отслужившие свой срок бордюрные камни и устанавливают новые.

Как отметили в мэрии, по трем объектам строительная готовность составляет 50%, еще по двум – на следующей неделе планируется рабочая комиссия по приемке работ.

Проектами благоустройства предусмотрены ремонт дворового проезда и въезда во двор, устройство тротуара для пешеходов. Около домов установят скамейки и урны. Также в некоторых дворах появится система освещения и парковочные места для автомобилей.

Напомним, в этом году больше всего дворовых территорий благоустроят в Железнодорожном районе – 22. Чуть меньше дворов отремонтируют в Октябрьском районе – 20 адресов, 11 дворов отремонтируют в Советском районе.

В общей сложности в Улан-Удэ за 2022 год приведут в порядок дворы по 53 адресам. Контракт на выполнение работ в рамках нацпроекта заключен с ООО «Инвест строй» и ООО «ВостокСервис». Согласно контракту, работы планируют завершить до 1 октября 2022 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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