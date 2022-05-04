В Улан-Удэ нашли семена, которые не включались в госреестр

Девять партий семян овощных культур в малогабаритной упаковке (всего 43 штуки), сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, выявили инспекторы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия при проведении выездного обследования в отношении ИП Шаталовой в Улан-Удэ.Между тем, федеральным законом О семеноводстве» допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, отметили в управлении.Индивидуальному предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства.Правда, стоит отметить, что продавцов семян мало пугают предостережения контрольного органа. Стоит весной проехаться на любом из дачных автобусов или на электричке, чтобы узнать с десяток историй «про семена», которые не взошли или плохо взошли, а то из земли вырос вовсе не тот сорт, который покупался и т.д. и т.п. Короче говоря, проблема, ставшая вечной.Фото: pixabay.com