Общество 04.05.2022 в 16:13

В Улан-Удэ нашли семена, которые не включались в госреестр

Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения реализации семенного материала одним из ИП
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ нашли семена, которые не включались в госреестр
Девять партий семян овощных культур в малогабаритной упаковке (всего 43 штуки), сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, выявили инспекторы Россельхознадзора по Иркутской области и  Бурятия при проведении выездного обследования в отношении ИП Шаталовой в Улан-Удэ.

Между тем, федеральным законом О семеноводстве» допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, отметили в управлении.

Индивидуальному предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства.

Правда, стоит отметить, что продавцов семян мало пугают предостережения контрольного органа. Стоит весной проехаться на любом из дачных автобусов или на электричке, чтобы узнать с десяток историй «про семена», которые не взошли или плохо взошли, а то из земли вырос вовсе не тот сорт, который покупался и т.д. и т.п. Короче говоря, проблема, ставшая вечной.    
  
Фото: pixabay.com
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