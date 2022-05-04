Очереди на МАПП «Забайкальск» исчезнут через два месяца

Ситуация с очередями большегрузов в международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» на границе с КНР должна разрешиться в течение двух месяцев. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Кефер в эфире телеканала «Россия-24» ГТРК «Чита», сообщает официальный краевой портал.«Мы несколько раз обозначали эту проблему перед правительством России. Совсем недавно получили поручение первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, который определил федеральную структуру и поручил в максимально короткие сроки эту историю с очередью довести до логического завершения. В течение месяца-двух ожидаем стабилизацию и прозрачность в ситуации с очередью в пункте пропуска», - сказал Андрей Кефер.Он добавил, что ранее ни одна государственная структура не была ответственной за МАПП.«Мы пытались и предлагали свои услуги. Хотели муниципалитету поручить или заниматься на уровне региона. Но нас поправили, сказали, что это федеральные полномочия», - уточнил первый вице-премьер.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья