Общество 04.05.2022 в 16:28

Очереди на МАПП «Забайкальск» исчезнут через два месяца

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов поручил в максимально короткие сроки эту историю с очередью довести до логического завершения
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Очереди на МАПП «Забайкальск» исчезнут через два месяца
Ситуация с очередями большегрузов в международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» на границе с КНР должна разрешиться в течение двух месяцев. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Кефер в эфире телеканала «Россия-24» ГТРК «Чита», сообщает официальный краевой портал.

«Мы несколько раз обозначали эту проблему перед правительством России. Совсем недавно получили поручение первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, который определил федеральную структуру и поручил в максимально короткие сроки эту историю с очередью довести до логического завершения. В течение месяца-двух ожидаем стабилизацию и прозрачность в ситуации с очередью в пункте пропуска», - сказал Андрей Кефер.

Он добавил, что ранее ни одна государственная структура не была ответственной за МАПП.

«Мы пытались и предлагали свои услуги. Хотели муниципалитету поручить или заниматься на уровне региона. Но нас поправили, сказали, что это федеральные полномочия», - уточнил первый вице-премьер.

Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

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