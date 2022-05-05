Общество 05.05.2022 в 02:14
Школьник, пропавший в Тункинском районе Бурятии, ушел из дома после ссоры с пьяным отцом
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего Аюши Жамсаева
Текст: Номер один
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту о безвестном исчезновении 12-летнего ребенка. Педагоги Хужирской средней общеобразовательной школы, обеспокоенные отсутствием на занятиях Аюши Жамсаева, риехали к его родителям и выяснили, что мальчик накануне ушел из дома и обратно не вернулся, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Обобщаются результаты проводимой поисковой работы, а также проверяются различные версии, связанные с отсутствием школьника, уточнили в Управлении.
По данным следствия, мальчик проживал в улусе Хужиры вместе с родителями и сестрами. Вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом он взял с собой двух собак и с ними ушел со двора дома в неизвестном направлении. С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. При леса обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом.
Поэтому помимо координации работы поисковых групп в лесном массиве следствием сейчас обследуются заброшенные помещения в самом населенном пункте, а также в близлежащем селе, в целях проверки версии о том, что ребенок мог вернуться в улус и от испуга прячется в одном из строений.
Также проверена версия о возможном совершении в отношении мальчика преступления дома в быту. Однако при детальном осмотре жилища следов, свидетельствующих о преступном посягательстве на ребенка со стороны близких родственников, не обнаружено, общий порядок в доме и ограде не нарушен.
В настоящее время к расследованию уголовного дела привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления и весь состав территориального следственного отдела. В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, работники районной администрации и национального парка «Тункинский», спасатели и сотрудники МЧС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», в том числе, прибывшие из других регионов страны, а также добровольцы из числа местных жителей.
На основании сведений, поступающих от поисковых групп, составляются модели возможного перемещения мальчика, определяется направление дальнейших поисков и участки местности, подлежащие первоочередному обследованию. Расследование дела и поиски ребенка продолжаются.
Фото: СКР
Обобщаются результаты проводимой поисковой работы, а также проверяются различные версии, связанные с отсутствием школьника, уточнили в Управлении.
По данным следствия, мальчик проживал в улусе Хужиры вместе с родителями и сестрами. Вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом он взял с собой двух собак и с ними ушел со двора дома в неизвестном направлении. С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. При леса обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом.
Поэтому помимо координации работы поисковых групп в лесном массиве следствием сейчас обследуются заброшенные помещения в самом населенном пункте, а также в близлежащем селе, в целях проверки версии о том, что ребенок мог вернуться в улус и от испуга прячется в одном из строений.
Также проверена версия о возможном совершении в отношении мальчика преступления дома в быту. Однако при детальном осмотре жилища следов, свидетельствующих о преступном посягательстве на ребенка со стороны близких родственников, не обнаружено, общий порядок в доме и ограде не нарушен.
В настоящее время к расследованию уголовного дела привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления и весь состав территориального следственного отдела. В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, работники районной администрации и национального парка «Тункинский», спасатели и сотрудники МЧС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», в том числе, прибывшие из других регионов страны, а также добровольцы из числа местных жителей.
На основании сведений, поступающих от поисковых групп, составляются модели возможного перемещения мальчика, определяется направление дальнейших поисков и участки местности, подлежащие первоочередному обследованию. Расследование дела и поиски ребенка продолжаются.
Фото: СКР