Общество 05.05.2022 в 08:22

В Улан-Удэ соседи заблокировали вход в дом инвалида-колясочника

Конфликт дошел до заместителя прокурора Бурятии
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ соседи заблокировали вход в дом инвалида-колясочника
В Улан-Удэ заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова встретилась с жителями специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой и провела прием по вопросам соблюдения прав инвалидов.

Представитель надзорного ведомства рассказала собравшимся о результатах работы прокуратуры по защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также обсуждались проблемы, возникающие в сфере исполнения законов о социальной защите инвалидов.

«Для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата особо актуальными являются вопросы безбарьерной городской среды. Заявители обратили внимание на проблему доступности общественного транспорта, плохое состояние пандусов, дорожного покрытия, указали на отсутствие свободных парковочных мест для инвалидов вблизи объектов социальной инфраструктуры. Присутствующие обратились к заместителю прокурора республики с вопросами нарушения их прав в сфере жилищного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об исполнительном производстве, о защите прав потребителей», - рассказали в прокуратуре.

В этот же день Светлана Козлова посетила инвалида-колясочника, вход в дом которого перекрыли соседи, установив забор.

«Всего поступило 12 обращений граждан. По всем заявлениям организованы проверки», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
инвалиды прокуратура

Все новости

В Бурятии COVID-19 вновь ползет вверх
05.05.2022 в 09:21
Осипов: раненный на Украине военный из Забайкалья 12 дней полз с гранатами в руках к своим
05.05.2022 в 08:32
В Улан-Удэ соседи заблокировали вход в дом инвалида-колясочника
05.05.2022 в 08:22
Школьник, пропавший в Тункинском районе Бурятии, ушел из дома после ссоры с пьяным отцом
05.05.2022 в 02:14
В Бурятии несушки по смешной цене в 30 рублей отгружаются новым хозяевам
04.05.2022 в 17:53
Жительница Бурятии едва не спалила село
04.05.2022 в 17:03
Очереди на МАПП «Забайкальск» исчезнут через два месяца
04.05.2022 в 16:28
В Улан-Удэ нашли семена, которые не включались в госреестр
04.05.2022 в 16:13
В Улан-Удэ стартовал ремонт дворов
04.05.2022 в 16:03
«ЛизаАлерт» призывает жителей Бурятии и Иркутской области подключиться к поиску пропавшего Аюши Жамсаева
04.05.2022 в 15:52
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Бурятии COVID-19 вновь ползет вверх
В стационарах получает лечение 151 пациент с новой коронавирусной инфекцией
05.05.2022 в 09:21
Осипов: раненный на Украине военный из Забайкалья 12 дней полз с гранатами в руках к своим
Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье уже стал настоящей легендой в наших войсках
05.05.2022 в 08:32
Школьник, пропавший в Тункинском районе Бурятии, ушел из дома после ссоры с пьяным отцом
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего Аюши Жамсаева
05.05.2022 в 02:14
В Бурятии несушки по смешной цене в 30 рублей отгружаются новым хозяевам
Почти бесплатная раздача кур является мерой поддержки сельчан в условиях западных санкций  
04.05.2022 в 17:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru