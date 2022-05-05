Общество 05.05.2022 в 08:32

Осипов: раненный на Украине военный из Забайкалья 12 дней полз с гранатами в руках к своим

Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье уже стал настоящей легендой в наших войсках
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Осипов: раненный на Украине военный из Забайкалья 12 дней полз с гранатами в руках к своим
Военнослужащий Алексей Лиханов во время спецоперации на Украине получил ранение и 12 дней полз с гранатами в руках до расположения российской армии. Об этом рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, проведавший земляков в госпитале в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«Проведали еще нескольких наших воинов. Один из них Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил», — написал Осипов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Фото: function.mil.ru
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