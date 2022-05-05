В Бурятии COVID-19 вновь ползет вверх

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 136 075. Это на 37 случаев больше, чем было в среду. Для сравнения накануне прибавка составляла 17 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 146). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 013 человек, за последние сутки – один (65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 34 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица,В стационарах получает лечение 151 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 99. За предыдущие сутки госпитализировано 17 пациентов.В отделениях реанимации находятся 44 пациента (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано COVID-19 перепрофилировано 192 койки: занято –151, свободно – 41 койка. Занятость коечного фонда составляет 78,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 290 человек.Выздоровели от коронавируса – 132 621 (+48) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 958 человека (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 475 139 человек (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 163 847 человек завершили 151 843 человека.Фото: pixabay.com