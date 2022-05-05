Дурно пахнущая история

Казалось бы, тратить проще, чем зарабатывать. Но некоторые министры в Бурятии, видимо, не справляются и с этим. Например, минтуризма поручили к началу туристического сезона построить по республике туалеты. И даже дали на это деньги. Задачка не из сложных. Как тут можно облажаться, спросит удивленный читатель. Ответим: не надо недооценивать наших чиновников…

Перед минтуризма поставили довольно простую задачу: взять 40 млн рублей и превратить их в туалеты, расположенные в местах скопления туристов. Что может быть проще: купить, развезти, установить. Но ищут ли наши чиновники легких путей? К тому же бюрократические традиции нарушать нельзя.Поэтому минтуризма решило пойти максимально запутанной дорожкой. А именно: заставить не слишком шустрые районные власти составить заявки на установку туалетов, после чего выбрать лучшие из них, раздать победителям туалетного соревнования деньги, после чего обязать каждый муниципалитет проводить торги по каждому туалету. Ну а после известная история: торги, заключение контракта, начало работ, контроль за ходом работ, возможное изменение стоимости контракта из-за подорожания материалов, возможная смена подрядчика из-за нарушения сроков, возможное объявление повторных торгов и т. д. и т. п.За такой бюрократический креатив руководство минтуризма схлопотало недавно от главы Бурятии Алексея Цыденова, которого крайне удивила эта схема, нарушающая законы логики и здравого смысла. В итоге он отчитал чиновников, а после и вовсе забрал у них этот проект и передал минстрою. Который, хочется верить, способен учиться на ошибках коллег и не будет городить огород вместо оперативного возведения нужников.В общем, позиции министра туризма Бурятии Алдара Доржиева и его шефа – зампреда правительства Ивана Альхеева, которые пришли в большую политику с тункинской стороны, сильно пошатнулись. Ведь одно дело - когда министр не успевает освоить миллиарды по масштабной госпрограмме, и совсем другое - когда государев муж не в состоянии дать команду построить туалеты. Как говорится, это фиаско.