Общество 05.05.2022 в 09:34

В Улан-Удэ колонну бронетехники на параде возглавят Т-34 и «Иосиф Сталин»

Сразу после парада состоится шествие «Бессмертного полка»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ колонну бронетехники на параде возглавят Т-34 и «Иосиф Сталин»
В правительстве Бурятии рассказали, как в Улан-Удэ отпразднуют 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военного парада, который начнется в 10.00 на площади Советов, пройдет ряд других праздничных мероприятий. А вечером для жителей и гостей Улан-Удэ прогремит артиллерийский салют.

Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ пройдет более тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона: взводы барабанщиков, штаба общевойсковой армии, отдельного танкового соединения, мотострелковой бригады, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, соединения связи, десантно-штурмовой бригады, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа, военнослужащие женщины, подразделения воздушно-космических сил. А также расчеты МЧС, Росгвардии, представителей «Юнармии» и воспитанников Республиканской кадетской школы-интерната. Парад Победы будет проходить в сопровождении сводного оркестра Улан-Удэнского военного гарнизона.

Механизированную колонну из более чем 30 единиц техники возглавит легенда Великой Отечественной войны – танк Т-34. За ним пройдут восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Также в колонне пройдут бронетранспортёры, радиорелейные станции, подвижные комплексы местоопределения, пеленгования и радиомониторинга источников радиоизлучений, боевая техника войск радиационной химической и биологической защиты, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, системы залпового огня. Завершит парад механизированной колонны новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Для жителей Бурятии, которые не смогу посетить Парад, будет организована онлайн-трансляция на трех телеканалах: «Тивиком», ГТРК «Бурятия» и «Ариг Ус».

В 11.00 с улицы Ранжурова стартует «Бессмертный полк», шествие в этом году пройдет в традиционном формате. Сбор начинается с 9.30 возле Бурятского государственного университета за Театральной площадью. По всему маршруту шествия «Бессмертный полк» будут сопровождать 400 волонтеров Победы. Параллельно организован «Бессмертный полк» и в онлайн формате. Прием заявок осуществляется через официальный сайт и мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

На площади Революции с 12:30 до 15:00 пройдет акция «Синий платочек», во время которой состоится праздничный концерт с участием студентов колледжа искусств им. Чайковского.

В 15:30 на площади Советов начнется Рекорд Победы, цель мероприятия – совместными усилиями совершить количество отжиманий и подъемов гирь по количеству дней, прожитых под мирным небом с окончания Великой Отечественной войны. В 2022 году – количество дней после окончания войны – 28 124.

Праздничные мероприятия 9 мая пройдут и в четырех парках Улан-Удэ: «Юбилейный», «им. Орешкова», «им. Жанаева», «Кристальный» и других площадках города.

В парке «Кристальный» в 13.00 состоится литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!»

Театрализованное представление «От героев былых времен» начнется в парке культуры и отдыха «Юбилейный» в 14.00.

В парке культуры и отдыха им. Жанаева в 16.00 начнется в праздничное народное гуляние «Мы помним! Мы гордимся!» Там же будет представлена концертная программа ВИА «Рассвет» «Цветущий май!»

В 16.00 в парке им. Орешкова состоится праздничный концерт «Победа в музыке весны», ландшафтная историческая анимация «Подвиги героев», песенный флеш-моб «Салют Победы в наших песнях».

Празднование Дня Победы 9 мая в Улан-Удэ завершится праздничным артиллерийским салютом на острове Комсомольский в 22:00.

Фото: «Номер один»
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парад 9 мая

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