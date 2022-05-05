Общество 05.05.2022 в 09:58
Из аэропорта Челябинска хотят запустить субсидируемый рейс в Улан-Удэ
Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов региональных авиаперевозок
Текст: Нина Павлова
Список дополнен рейсом Челябинск – Улан-Удэ. Новый перечень опубликован на сайте Федерального агентства воздушных перевозок, пишет "КоммерсантЪ".
Согласно документу, полеты из Челябинской области в Бурятию планирует выполнять авиакомпания Red Wings в период с 1 мая по 30 сентября. Общее количество парных рейсов – 43. Субсидировать 50% затрат на его выполнение будет правительство Челябинской области. Пока информация о рейсе Челябинск – Улан-Удэ отсутствует как на сайте аэропорта, так и авиаперевозчика.
Согласно документу, полеты из Челябинской области в Бурятию планирует выполнять авиакомпания Red Wings в период с 1 мая по 30 сентября. Общее количество парных рейсов – 43. Субсидировать 50% затрат на его выполнение будет правительство Челябинской области. Пока информация о рейсе Челябинск – Улан-Удэ отсутствует как на сайте аэропорта, так и авиаперевозчика.
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