Жители Бурятии стали активнее платить за капитальный ремонт

За восемь лет уровень собираемости взносов за капитальный ремонт в Бурятии вырос в два раза – по итогам 2021 года этот показатель составил 98,37 %, сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта.

- В среднем размер взносов ежегодно растет на величину инфляции. Если их собираемость будет низкой, то под угрозой окажется вся республиканская программа по капремонту, - подчеркнул гендиректор Фонда Тимур Цыренжапов.

В Бурятии собираемость растет ежегодно, что говорит о достаточно высоком доверии граждан к программе капремонта. Так, если в 2014 году уровень собираемости взносов составлял 45,8%, то по итогам 2021 года он вырос до 98,37%.

- На текущий момент этот показатель составляет 92%, но традиционно к концу года собираемость взносов растет. Всего же за прошлый год мы собрали 669 млн рублей, которые позволят нам и дальше своевременно и качественно проводить ремонтные работы в многоквартирных домах, - добавил Тимур Цыренжапов.



Фото: ФКР



