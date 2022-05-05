Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс Улан-Удэ - Кызыл

С 26 мая авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс по маршруту Улан-Удэ – Кызыл (Тыва). Прямые рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на самолетах ATR 42-500.«Благодаря субсидиям стоимость билетов более чем доступна. Для молодежи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составит всего 2500 рублей в одну сторону», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года в соответствии с условиями федеральной программы. Если рейс будет пользоваться спросом, то выполнение полетов продлят.Фото: pixabay.com