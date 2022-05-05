Общество 05.05.2022 в 10:51
Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс Улан-Удэ - Кызыл
Он будет выполняться раз в неделю по четвергам
Текст: Константин Воронов
С 26 мая авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс по маршруту Улан-Удэ – Кызыл (Тыва). Прямые рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на самолетах ATR 42-500.
«Благодаря субсидиям стоимость билетов более чем доступна. Для молодежи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составит всего 2500 рублей в одну сторону», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года в соответствии с условиями федеральной программы. Если рейс будет пользоваться спросом, то выполнение полетов продлят.
Фото: pixabay.com
«Благодаря субсидиям стоимость билетов более чем доступна. Для молодежи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составит всего 2500 рублей в одну сторону», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Продажа открыта на все рейсы до конца сентября 2022 года в соответствии с условиями федеральной программы. Если рейс будет пользоваться спросом, то выполнение полетов продлят.
Фото: pixabay.com
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