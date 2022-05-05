Общество 05.05.2022 в 11:00
В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров
А также - проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности
Текст: Номер один
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров, сообщает РИА Новости.
«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел России совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лиц, осуществляющих эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета (есть в распоряжении РИА Новости).
В комитете отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность, как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.
Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих аварий погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.
Помимо этого, Минпросвещения вместе с МВД и Минтрансом рекомендовало подготовить предложения о внедрении в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.
Комитет предложил РСА внедрить практические занятия по обучению детей и подростков, в том числе на автоплощадках, по пользованию средствами индивидуальной мобильности на базе некоммерческих образовательных организаций.
Заметим, что в Улан-Удэ число электросамокатов и скутеров пока не так велико, как в крупных городах. Однако жители столицы с наступлением лета уже жалуются на беспокойства, которые доставляют им беспечные ездоки.
Фото: pixabay.com
«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел России совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лиц, осуществляющих эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета (есть в распоряжении РИА Новости).
В комитете отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность, как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.
Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих аварий погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.
Помимо этого, Минпросвещения вместе с МВД и Минтрансом рекомендовало подготовить предложения о внедрении в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.
Комитет предложил РСА внедрить практические занятия по обучению детей и подростков, в том числе на автоплощадках, по пользованию средствами индивидуальной мобильности на базе некоммерческих образовательных организаций.
Заметим, что в Улан-Удэ число электросамокатов и скутеров пока не так велико, как в крупных городах. Однако жители столицы с наступлением лета уже жалуются на беспокойства, которые доставляют им беспечные ездоки.
Фото: pixabay.com