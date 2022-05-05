Общество 05.05.2022 в 11:25
В Бурятию из Монголии приплыл труп быка
Останки животного утилизировали специалисты Россельхознадзора
Текст: Константин Воронов
29 апреля в Кяхтинском районе Бурятии на реке Киранка пограничники ФСБ России обнаружили труп быка, приплывшего из Монголии. Прибывшие на место сотрудники Управления ветеринарии взяли у мертвого животного материал для исследования на сибирскую язву, опасной болезни не обнаружено.
Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, после исследования труп животного утилизировали.
«Тело быка уничтожено путем сжигания в инсинераторной установке», - сообщили в ведомстве.
Фото: Управление Россельхознадзора
Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, после исследования труп животного утилизировали.
«Тело быка уничтожено путем сжигания в инсинераторной установке», - сообщили в ведомстве.
Фото: Управление Россельхознадзора