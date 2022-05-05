Общество 05.05.2022 в 11:25

В Бурятию из Монголии приплыл труп быка

Останки животного утилизировали специалисты Россельхознадзора
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятию из Монголии приплыл труп быка
29 апреля в Кяхтинском районе Бурятии на реке Киранка пограничники ФСБ России обнаружили труп быка, приплывшего из Монголии. Прибывшие на место сотрудники Управления ветеринарии взяли у мертвого животного материал для исследования на сибирскую язву, опасной болезни не обнаружено.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, после исследования труп животного утилизировали.

«Тело быка уничтожено путем сжигания в инсинераторной установке», - сообщили в ведомстве.

Фото: Управление Россельхознадзора

Все новости

Минирование Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии оказалось ложным
05.05.2022 в 11:52
Бонусы для работающих пенсионеров
05.05.2022 в 11:43
В Северобайкальске задержан подозреваемый в краже барсетки в банке
05.05.2022 в 11:27
В Бурятию из Монголии приплыл труп быка
05.05.2022 в 11:25
В Бурятии разбился юный мотоциклист
05.05.2022 в 11:12
В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров
05.05.2022 в 11:00
Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс Улан-Удэ - Кызыл
05.05.2022 в 10:51
Депутат Хурала Бурятии побывал на Донбассе
05.05.2022 в 10:31
На Украине героически погиб матрос-наводчик гранатометного взвода из Сосново-Озерска
05.05.2022 в 10:20
В Улан-Удэ пьяный водитель «девятки» устроил крупное ДТП
05.05.2022 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
Бонусы для работающих пенсионеров
Какие льготы от государства положены этой категории граждан?
05.05.2022 в 11:43
В Северобайкальске задержан подозреваемый в краже барсетки в банке
Злоумышленника оперативно задержали, но он успел быстро потратить 30 тыс рублей
05.05.2022 в 11:27
В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров
А также - проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности

05.05.2022 в 11:00
Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейс Улан-Удэ - Кызыл
Он будет выполняться раз в неделю по четвергам
05.05.2022 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru