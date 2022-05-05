В Северобайкальске задержан подозреваемый в краже барсетки в банке

В Бурятии в полицию Северобайкальска обратился мужчина, забывший барсетку с деньгами в сумме около 50 тысяч рублей в помещении финансово-кредитного учреждения. А неизвестный ее похитил.Правоохранители по записям системы видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил ориентировку на подозреваемого в совершении кражи – местного жителя, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе оперативно-розыскных мероприятий росгвардейцы совместно с сотрудниками уголовного розыска по месту жительства задержали злоумышленника, который сознался в содеянном и выдал правоохранителям остатки похищенного – около 20 тысяч рублей. Остальное мужчина потратил на алкоголь и одежду.В отношении 44-летнего не работающего мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Фото: Росгвардия