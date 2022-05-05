Бонусы для работающих пенсионеров

Отвечает юрист Алена Завацкая:

— В большинстве случаев закон наделяет работающих пенсионеров дополнительными правами:, с сохранением заработной платы (ст. 185.1 ТК РФ).Кроме этого, один раз в году они могут взять дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 128 ТК РФ).Раз в жизни можно вернуть часть стоимости приобретенного жилья, а также выплаченных банку процентов по ипотечному кредиту.Налоговые вычеты работающие пенсионеры могут получать в том числе через своего работодателя, получив от ФНС уведомление об освобождении от удержания НДФЛ на определенную сумму (ст. 219, 220 НК РФ).. Плательщики налога на профессиональный доход на данный момент остаются единственной категорией людей, которые могут и работать официально, и получать страховую пенсию с индексацией. Они не обязаны отчислять взносы в ПФР и приравниваются к неработающим.Получатели других видов пенсий (не страховой, а государственной или социальной, за исключением лишь социальной пенсии по старости) могут и получать индексацию, и работать по трудовому или гражданско­-правовому договору, а также в качестве ИП.Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию,. По закону работающего пенсионера должны уволить в тот день, который он сам указал в своем заявлении (ст. 80 ТК РФ). Но, по мнению Роструда, работающий пенсионер может воспользоваться таким правом (уволиться без отработки) только один раз (Письмо от 01.06.2021 № ПГ/16760–6–1)., которые выплачивают работодатели своим сотрудникам за приобретенные теми путевки в санаторно-­курортные и оздоровительные организации, расположенные на территории РФ. Сюда входят и путевки, приобретенные работником на членов своей семьи, в том числе на детей до 18 или до 24 лет, если они обучаются по очной форме.К числу санаторно-­курортных и оздоровительных организаций относятся санатории, профилактории, пансионаты, базы и дома отдыха, оздоровительные и спортивные детские лагеря.Освобождение от налога предоставляется только один раз в году (п. 9 ст. 217 НК РФ).