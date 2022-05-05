Общество 05.05.2022 в 12:55

В Бурятии IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку

Правительство РФ утвердило условия предоставления жилищного кредита под 5% годовых
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку
Правительство страны определило параметры льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Предполагается, что банки будут выдавать жилищные кредиты «айтишникам» под 5% годовых. Однако льготную ставку могут пересмотреть, если специалист уволится с работы и не найдет новую по той же специальности в течение трех месяцев.

Ипотеку можно будет взять на покупку квартиры в новостройке, в том числе – в строящейся, на приобретение дома или его строительство, включая покупку земельного участка.

На льготный жилищный кредит смогут рассчитывать те IT-специалисты, чей возраст находится в диапазоне от 22 до 44 лет. Также IT-компания, в которой они трудятся, должна быть аккредитована. Кроме того, получить льготную ипотеку смогут те, чья зарплата не менее 100 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ (для регионов, где живет больше миллиона человек – 150 тысяч рублей). Учитываться будет размер зарплаты за последние три месяца до заявки на кредит.

Максимальный размер ипотеки также зависит от численности населения в регионе: там, где живет больше миллиона человек установлен порог в 18 млн рублей, где меньше миллиона (а Бурятия пока что относится к таковым) – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – не меньше 15%.

Список банков, которые будут участвовать в программе, пока не определен. Однако власти обещают утвердить его в течение ближайшего месяца.

Фото: pixabay.com
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