Общество 05.05.2022 в 13:17

В Бурятии призывают скрыть лица под масками в День Победы

Это касается участников массовых мероприятий
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии призывают скрыть лица под масками в День Победы
В Бурятии прошло очередное заседание республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Среди прочего обсудили проведение празднования 77-й годовщины Победы советского народа над гитлеровской Германией.

На заседании отметили, что эпидемиологическая ситуация, которая складывается в регионе в последние 12 недель, улучшается. Заболеваемость снижается.

«Все случаи инфицирования вызваны штаммом «омикрон». Для него характерно легкое течение или даже бессимптомное. Но при этом у порядка семи процентов клиническая форма требует госпитализации. С начала недели в республике, в среднем, выявляется порядка двадцати случаев новой коронавирусной инфекции», - сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Показатель заболеваемости на сто тысяч человек в Бурятии ниже среднероссийского практически в 4,5 раза. Но, несмотря на стойкое снижение заболеваемости и более благоприятное течение болезни, специалисты предупреждают - говорить о ликвидации пандемии еще рано. Продолжается активное тестирование населения. Охватываются не только те, у кого есть симптомы, подходящие под коронавирус, но и граждане, у которых их не наблюдается.

Власти рекомендуют жителям Бурятии, которые планируют 8-9 мая принимать участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, надеть маски для профилактики распространения коронавируса. Празднующим рекомендуют также обрабатывать руки антисептиками и соблюдать другие профилактические меры. Это поможет снизить риск подъема заболеваемости после майских праздников.

«Мероприятия будут проводиться в полном объеме, без ограничения количества людей», - заверила Елена Кузьмина.

Если праздничное мероприятие проходит на улице, то это снижает риск заразиться. На врачи все равно рекомендуют носить маски и на улице, и в помещениях.

«Но, конечно, если человек придет без маски, то никто не будет выгонять. Никого не будут за это штрафовать», - обещают в Роспотребнадзоре.

Напомним, что Бурятия пережила уже шесть «волн» коронавирусной инфекции. Последние три характеризовались понижением интенсивности.

Фото: «Номер один»
Теги
коронавирус

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