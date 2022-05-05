В Бурятии призывают скрыть лица под масками в День Победы

В Бурятии прошло очередное заседание республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Среди прочего обсудили проведение празднования 77-й годовщины Победы советского народа над гитлеровской Германией.На заседании отметили, что эпидемиологическая ситуация, которая складывается в регионе в последние 12 недель, улучшается. Заболеваемость снижается.«Все случаи инфицирования вызваны штаммом «омикрон». Для него характерно легкое течение или даже бессимптомное. Но при этом у порядка семи процентов клиническая форма требует госпитализации. С начала недели в республике, в среднем, выявляется порядка двадцати случаев новой коронавирусной инфекции», - сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.Показатель заболеваемости на сто тысяч человек в Бурятии ниже среднероссийского практически в 4,5 раза. Но, несмотря на стойкое снижение заболеваемости и более благоприятное течение болезни, специалисты предупреждают - говорить о ликвидации пандемии еще рано. Продолжается активное тестирование населения. Охватываются не только те, у кого есть симптомы, подходящие под коронавирус, но и граждане, у которых их не наблюдается.Власти рекомендуют жителям Бурятии, которые планируют 8-9 мая принимать участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, надеть маски для профилактики распространения коронавируса. Празднующим рекомендуют также обрабатывать руки антисептиками и соблюдать другие профилактические меры. Это поможет снизить риск подъема заболеваемости после майских праздников.«Мероприятия будут проводиться в полном объеме, без ограничения количества людей», - заверила Елена Кузьмина.Если праздничное мероприятие проходит на улице, то это снижает риск заразиться. На врачи все равно рекомендуют носить маски и на улице, и в помещениях.«Но, конечно, если человек придет без маски, то никто не будет выгонять. Никого не будут за это штрафовать», - обещают в Роспотребнадзоре.Напомним, что Бурятия пережила уже шесть «волн» коронавирусной инфекции. Последние три характеризовались понижением интенсивности.Фото: «Номер один»