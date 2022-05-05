Общество 05.05.2022 в 14:18

В Улан-Удэ «Бессмертный полк» пополнят участники спецопераций

На акцию разрешили приходить с портретами участников всех военных конфликтов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ «Бессмертный полк» пополнят участники спецопераций
В Улан-Удэ стали известны детали проведения 9 мая патриотической народной акции «Бессмертный полк». Шествие стартует в 11:15 - после окончания военного парада в честь 77-летия Победы. Акция, напомним, не проводилась два года. В последний раз в ней приняли участие около 25 тысяч человек.

Формирование колонны начнется в 9:30 на традиционном месте – на ул. Ранжурова и Сухэ-Батора. Более четырехсот волонтеров будут помогать людям, раздавать георгиевские ленточки. Для поддержания праздничной, торжественной атмосферы начнет работать музыкальная точка.

«Бессмертный полк» пройдет по маршруту «пл. Советов - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая - Мемориал Победы - пл. Революции». В рядах участников прошагают гармонисты и баянисты, которые исполнят известные мелодии о войне. Колонну оформят знаменами «Бессмертного полка России», флагами страны, праздничными штандартами и т. д. Главное же, по традиции, это фотографии участников Великой Отечественной войны.

«Но граждане могут нести также портреты героев, боровшихся с нацизмом в наше время на территории Украины, портреты участников иных специальных военных и контртеррористических операций. «Голова» колонны будет оформлена особенно торжественно – банером-растяжкой по ширине улицы с надписью «Бессмертный полк Улан-Удэ» с логотипом движения. Будет копия Знамени Победы площадью двести квадратных метров. Ее понесут члены «Боевого братства», воины-«афганцы», казаки, юнармейцы», - поясняют организаторы.

В колонне торжественно пронесут портрет Иосифа Сталина. Шествие сопроводят бригады «скорой помощи», за порядком присмотрят полицейские.

«Сотрудники полиции будут проинструктированы о вежливом обращении с участниками шествия. В исключительных случаях будут действовать решительно и быстро», - твердо заверили организаторы.

Как пояснили «Номер один» в минпромторге Бурятии, 9 мая не входит в перечень праздников, в дни которых на территории республики вводятся ограничения на розничную продажу алкоголя. Реализация этого товара будет вестись, как обычно.

Фото: «Номер один»
Теги
бессмертный полк

Все новости

Пропавшего в Бурятии мальчика ищут более 200 человек
05.05.2022 в 15:08
В Улан-Удэ «Бессмертный полк» пополнят участники спецопераций
05.05.2022 в 14:18
В Улан-Удэ крупные «травяные» пожары едва не уничтожили жилые дома
05.05.2022 в 13:45
Бурятия может рассчитывать на помощь Кремля в погашении кредитов
05.05.2022 в 13:34
В Бурятии призывают скрыть лица под масками в День Победы
05.05.2022 в 13:17
В Бурятии IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку
05.05.2022 в 12:55
Минирование Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии оказалось ложным
05.05.2022 в 11:52
Бонусы для работающих пенсионеров
05.05.2022 в 11:43
В Северобайкальске задержан подозреваемый в краже барсетки в банке
05.05.2022 в 11:27
В Бурятию из Монголии приплыл труп быка
05.05.2022 в 11:25
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Бурятии призывают скрыть лица под масками в День Победы
Это касается участников массовых мероприятий
05.05.2022 в 13:17
В Бурятии IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку
Правительство РФ утвердило условия предоставления жилищного кредита под 5% годовых
05.05.2022 в 12:55
Бонусы для работающих пенсионеров
Какие льготы от государства положены этой категории граждан?
05.05.2022 в 11:43
В Северобайкальске задержан подозреваемый в краже барсетки в банке
Злоумышленника оперативно задержали, но он успел быстро потратить 30 тыс рублей
05.05.2022 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru