В Улан-Удэ «Бессмертный полк» пополнят участники спецопераций

В Улан-Удэ стали известны детали проведения 9 мая патриотической народной акции «Бессмертный полк». Шествие стартует в 11:15 - после окончания военного парада в честь 77-летия Победы. Акция, напомним, не проводилась два года. В последний раз в ней приняли участие около 25 тысяч человек.Формирование колонны начнется в 9:30 на традиционном месте – на ул. Ранжурова и Сухэ-Батора. Более четырехсот волонтеров будут помогать людям, раздавать георгиевские ленточки. Для поддержания праздничной, торжественной атмосферы начнет работать музыкальная точка.«Бессмертный полк» пройдет по маршруту «пл. Советов - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая - Мемориал Победы - пл. Революции». В рядах участников прошагают гармонисты и баянисты, которые исполнят известные мелодии о войне. Колонну оформят знаменами «Бессмертного полка России», флагами страны, праздничными штандартами и т. д. Главное же, по традиции, это фотографии участников Великой Отечественной войны.«Но граждане могут нести также портреты героев, боровшихся с нацизмом в наше время на территории Украины, портреты участников иных специальных военных и контртеррористических операций. «Голова» колонны будет оформлена особенно торжественно – банером-растяжкой по ширине улицы с надписью «Бессмертный полк Улан-Удэ» с логотипом движения. Будет копия Знамени Победы площадью двести квадратных метров. Ее понесут члены «Боевого братства», воины-«афганцы», казаки, юнармейцы», - поясняют организаторы.В колонне торжественно пронесут портрет Иосифа Сталина. Шествие сопроводят бригады «скорой помощи», за порядком присмотрят полицейские.«Сотрудники полиции будут проинструктированы о вежливом обращении с участниками шествия. В исключительных случаях будут действовать решительно и быстро», - твердо заверили организаторы.Как пояснили «Номер один» в минпромторге Бурятии, 9 мая не входит в перечень праздников, в дни которых на территории республики вводятся ограничения на розничную продажу алкоголя. Реализация этого товара будет вестись, как обычно.Фото: «Номер один»