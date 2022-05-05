Общество 05.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ установили памятную доску спикеру Хурала Бурятии
Она появилась на доме, где жил Александр Лубсанов
Текст: Константин Воронов
5 мая в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски государственному и общественному деятелю, бывшему председателю Xypaлa Бурятии Aлeкcaндpу Лyбcaнoву. Памятный знак установлен на фасаде дома по улице Комсомольская, 16, где жил экс-спикер.
В мероприятии приняли участие представители правительства Бурятии, парламента республики, мэрии, организации ветеранов комсомола, других общественных организаций, коллеги, друзья, родные, ансамбль «Старики-разбойники», у истоков которого стоял Александр Лубсанов.
- Хочу поздравить всех нас с таким важным для города событием - мы увековечиваем память о почётном гражданине города Улан-Удэ Александре Гомбоевиче Лубсанове. Александр Гомбоевич внёс неоценимый вклад в развитие нашего города. Хочется поблагодарить Совет ветеранов, ансамбль, друзей и сподвижников, тех, кто инициировал это мероприятие, - сказал заместитель мэра города Николай Намсараев.
Александр Лубсанов родился 3 апреля 1942 года в Улан-Удэ. После учёбы в средней школе поступил в Улан-Удэнский железнодорожный техникум, который закончил в 1960 году. Трудовой путь начал осмотрщиком в Улан-Удэнском отделении ВСЖД. С 1961 года работал слесарем, мастером, старшим мастером на Улан-Удэнском ЛВРЗ.
В мае 1990 года началась политическая деятельность Александра Лубсанова, когда он был избран председателем исполкома Железнодорожного районного Совета народных депутатов Улан-Удэ, затем главой районной администрации.
В 1994 года назначен на пост главы администрации Улан-Удэ.
В 1996 году президент Бурятии Леонид Потапов назначил Лубсанова на пост первого заместителя управляющего делами, с 1997 года — управляющего делами аппарата президента и правительства РБ.
В 1998 году Александр Лубсанов победил на выборах в Хурал Бурятии второго созыва, был избран председателем комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
В июне 2002 года второй раз выиграл выборы в республиканский парламент и был избран председателем Народного Хурала. Проработал на этом посту до декабря 2007 года.
В мае 2008 года был назначен председателем Совета национальностей при президенте Бурятии.
20 апреля 2018 года Александр Лубсанов скончался на 77-м году жизни.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В мероприятии приняли участие представители правительства Бурятии, парламента республики, мэрии, организации ветеранов комсомола, других общественных организаций, коллеги, друзья, родные, ансамбль «Старики-разбойники», у истоков которого стоял Александр Лубсанов.
- Хочу поздравить всех нас с таким важным для города событием - мы увековечиваем память о почётном гражданине города Улан-Удэ Александре Гомбоевиче Лубсанове. Александр Гомбоевич внёс неоценимый вклад в развитие нашего города. Хочется поблагодарить Совет ветеранов, ансамбль, друзей и сподвижников, тех, кто инициировал это мероприятие, - сказал заместитель мэра города Николай Намсараев.
Александр Лубсанов родился 3 апреля 1942 года в Улан-Удэ. После учёбы в средней школе поступил в Улан-Удэнский железнодорожный техникум, который закончил в 1960 году. Трудовой путь начал осмотрщиком в Улан-Удэнском отделении ВСЖД. С 1961 года работал слесарем, мастером, старшим мастером на Улан-Удэнском ЛВРЗ.
В мае 1990 года началась политическая деятельность Александра Лубсанова, когда он был избран председателем исполкома Железнодорожного районного Совета народных депутатов Улан-Удэ, затем главой районной администрации.
В 1994 года назначен на пост главы администрации Улан-Удэ.
В 1996 году президент Бурятии Леонид Потапов назначил Лубсанова на пост первого заместителя управляющего делами, с 1997 года — управляющего делами аппарата президента и правительства РБ.
В 1998 году Александр Лубсанов победил на выборах в Хурал Бурятии второго созыва, был избран председателем комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
В июне 2002 года второй раз выиграл выборы в республиканский парламент и был избран председателем Народного Хурала. Проработал на этом посту до декабря 2007 года.
В мае 2008 года был назначен председателем Совета национальностей при президенте Бурятии.
20 апреля 2018 года Александр Лубсанов скончался на 77-м году жизни.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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