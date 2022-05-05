В Улан-Удэ установили памятную доску спикеру Хурала Бурятии

5 мая в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски государственному и общественному деятелю, бывшему председателю Xypaлa Бурятии Aлeкcaндpу Лyбcaнoву. Памятный знак установлен на фасаде дома по улице Комсомольская, 16, где жил экс-спикер.В мероприятии приняли участие представители правительства Бурятии, парламента республики, мэрии, организации ветеранов комсомола, других общественных организаций, коллеги, друзья, родные, ансамбль «Старики-разбойники», у истоков которого стоял Александр Лубсанов.- Хочу поздравить всех нас с таким важным для города событием - мы увековечиваем память о почётном гражданине города Улан-Удэ Александре Гомбоевиче Лубсанове. Александр Гомбоевич внёс неоценимый вклад в развитие нашего города. Хочется поблагодарить Совет ветеранов, ансамбль, друзей и сподвижников, тех, кто инициировал это мероприятие, - сказал заместитель мэра города Николай Намсараев.Александр Лубсанов родился 3 апреля 1942 года в Улан-Удэ. После учёбы в средней школе поступил в Улан-Удэнский железнодорожный техникум, который закончил в 1960 году. Трудовой путь начал осмотрщиком в Улан-Удэнском отделении ВСЖД. С 1961 года работал слесарем, мастером, старшим мастером на Улан-Удэнском ЛВРЗ.В мае 1990 года началась политическая деятельность Александра Лубсанова, когда он был избран председателем исполкома Железнодорожного районного Совета народных депутатов Улан-Удэ, затем главой районной администрации.В 1994 года назначен на пост главы администрации Улан-Удэ.В 1996 году президент Бурятии Леонид Потапов назначил Лубсанова на пост первого заместителя управляющего делами, с 1997 года — управляющего делами аппарата президента и правительства РБ.В 1998 году Александр Лубсанов победил на выборах в Хурал Бурятии второго созыва, был избран председателем комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.В июне 2002 года второй раз выиграл выборы в республиканский парламент и был избран председателем Народного Хурала. Проработал на этом посту до декабря 2007 года.В мае 2008 года был назначен председателем Совета национальностей при президенте Бурятии.20 апреля 2018 года Александр Лубсанов скончался на 77-м году жизни.Фото: мэрия Улан-Удэ