В Улан-Удэ рынок вторичного жилья впал в стагнацию

В республике наблюдаются жесткие сигналы торможения рынка вторичного жилья в связи с разворачивающимся экономическим кризисом. Особенно тяжело пришлось продавцам вторичного жилья, ведь ипотека в банках еще на прошлой неделе выдавалась под 18% годовых.- В начале зимы мы выставили свою «двушку» с ремонтом за 6 млн рублей, но она не продавалась, а в марте снизили стоимость на 1 млн рублей, однако все равно не нашли покупателей, - жалуется улан-удэнец Андрей. - Люди интересуются, но говорят, что сами не могут продать свою однокомнатную или не могут получить одобрения кредита в банках.Главной причиной торможения покупательской активности стало удорожание жилья в Улан-Удэ и неподъемная стоимость ипотечного кредитования, на прошлой неделе достигшая 18% годовых.- Средняя квартира или дом сегодня продается в основном на 5-10% ниже от запрашиваемой цены, - рассказывает улан-удэнский риелтор Олег Семенов. - Если продавцам надо продать жилье, то они идут на существенные скидки, без них никто даже не разговаривает. Это чаще всего касается тех, кто уезжает из Бурятии, либо наследников жилья.Тем не менее вторичный рынок важен для тех покупателей, у кого нет средств на дорожающий ремонт в новостройках и намеревающихся сразу же заселиться. Но они перешли в режим ожидания.Поскольку недвижимость и рынок жилья играют важную роль в экономике страны и напрямую влияют на благосостояние домохозяйств, федеральные чиновники начали подавать сигналы о возможном облегчении кредитного бремени. Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ, допустил, что на рынке вторичного жилья может быть введена льготная ипотека, если правительство зафиксирует нехватку мер поддержки в результате мониторинга. При этом вице-премьер подчеркнул связь первичного и вторичного рынка недвижимости, так как граждане часто покупают квартиры в новостройках, продавая другие.В ближайшее время ставки кредитования будут падать. Но вопрос - выведет ли это рынок жилья из глубокой разморозки?- Ожидаемое снижение ЦБ ключевой ставки на несколько процентных пунктов и удешевление ипотеки не окажут существенного влияния на рынок вторичной недвижимости, поскольку население Бурятии в своей основной массе не способно обслуживать кредиты, взятые под очень дорогое жилье, - убежден экономист Анатолий Думнов. - Само снижение ставок не столь значимо, как произошедшее с 2020 года двукратное увеличение расходов на продовольствие и услуги, а также остающиеся неподъемными цены на жилье. Чтобы пошел рост спроса на «вторичку», необходима сильная коррекция, не менее 20-30% от нынешних уровней.Также экономист отметил, что «в период углубления экономического кризиса мы увидим рост числа выставляемых на продажу квартир, поскольку часть закредитованного населения будет избавляться от лишних квадратных метров».Фото: «Номер один»