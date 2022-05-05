Общество 05.05.2022 в 17:02
В Бурятии у недовольных выкупной ценой аварийного жилья появился новый аргумент
Верховный суд России разъяснил, как считать компенсации выселяемым жителям
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд РФ изучил спор жительницы аварийного дома с чиновниками о возмещении стоимости равноценного возмещения за изымаемое жилое помещение. Заявительница посчитала, что цена, которую ей предложили выплатить власти, существенно занижена, и суд, назначив по делу экспертизу, согласился с ее требованиями, сообщает российское агентство правовой и судебной информации.
В итоге суд обязал выплатить истице выкупную стоимость в два раза выше, чем изначально рассчитали ответчики.
Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС сочла, что с принятыми по делу судебными постановлениями согласиться нельзя.
Из экспертного заключения, выводы которого положены в основу судебных решений, следует, что размер возмещения за изымаемое жилое помещение складывается из четырех составляющих: рыночной стоимости жилого помещения и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество (земельный участок, занимаемый под многоквартирным домом), размера убытков, причиненных собственнику жилого помещения его изъятием, компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме владельца помещения пропорциональна размеру общей площади этого помещения (пункт 1 статьи 37 ЖК).
То есть доля в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме определяется путем деления площади помещения, находящегося в его собственности, на общую площадь всех жилых и нежилых помещений данного многоквартирного дома, принадлежащих собственникам (без учета площади помещений, входящих в состав общего имущества), поясняет ВС.
Причём данная формула расчета доли мест общего пользования представлена и самим экспертом в заключении, указывает он.
«Однако при расчете доли земельного участка, приходящейся на объекты-аналоги, эксперт рассчитывает данную долю, используя вместо площади всех помещений собственников в многоквартирном доме, общую площадь дома, которая включает в себя и общие помещения, не являющиеся частями квартир и не принадлежащие отдельным собственникам.
Между тем определенная таким образом доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме не пропорциональна размеру общей площади оцениваемого помещения (статья 37 ЖК), поскольку содержит в своем составе такой элемент, как площадь помещений, которые относятся к общему имуществу дома, определение доли в котором является целью данного расчета. Ошибочность данного подхода подтверждается также и тем, что включение этой площади при расчете доли в праве на общее имущество приводит к тому, что сумма долей в праве на общее имущество всех собственников помещений отклоняется от 100%», - отмечает ВС.
Высшая инстанция обращает внимание, что «неправильно проведенные расчеты по определению стоимости доли земельных участков под многоквартирными жилыми домами, приходящиеся на стоимость цены предложения объектов-аналогов, в итоге значительно повлияли на рыночную стоимость спорного жилого помещения, поскольку неверно рассчитанные стоимости долей земельных участков, приходящихся на объекты-аналоги, приводят к искусственному увеличению стоимости данных объектов без учета стоимости таких долей и, соответственно, увеличению стоимости 1 кв. м. этих объектов-аналогов, исходя из которых в последующем определяется стоимость спорной квартиры».
К слову, в Бурятии регулярно вспыхивают скандалы, связанные с недовольством выселяемых жителей аварийных домов. Как правило, они связаны именно с низкой выкупной стоимостью.
К примеру, на недавней сессии Народного Хурала депутат Виктор Мальцев в рамках часа заявлений обратился к главе РБ, зачитав обращение от жителей города Северобайкальск. По словам парламентария, обращение было написано инициативной группой и связано с переселением из аварийного жилья. Сегодня в Северобайкальске под данную программу попадает порядка 250 собственников.
- Уважаемый Алексей Самбуевич, просим оказать содействие в решении нашей проблемы – переселения из аварийного жилья. Выкуп жилья у собственников помещений производится с многочисленными нарушениями. Не только статьи 32-ой Жилищного кодекса, но и других прав граждан. Администрация муниципального образования города Северобайкальск не предоставляет документы для ознакомления и просит им постоянно писать запросы, на которые они отвечают в тридцатидневный срок. Но нам удалось установить, что заключение эксперта (как в первом, так и втором случае не может отражать реальную рыночную стоимость 1 кв метра жилого помещения, проходящего по 185 ФЗ в Северобайкальске. Так как перед экспертом был поставлен не до конца сформулированный вопрос, который содержит всего один схожий критерий - тип материала - деревянный.
Такие характеристики как площадь дома, коммуникации, горячая вода, канализация, отопление и другие эксперт не учитывал, но это все присутствует в домах, подпадающих под снос, что существенно влияет на итоговую стоимость. И отсутствует полностью или частично в домах, по которым проводился анализ, - зачитал обращение горожан депутат Хурала.
Инициативная группа просила проверить все вышесказанное компетентными органами на предмет подлога данных и других нарушений закона. По мнению горожан, выплата компенсаций по «голой», заниженной оценке за 1 кв. метр приводит к тому, что людей принуждают ухудшать свои жилищные условия, из-за чего люди предпочитают уезжать в другие регионы.
Чем закончилась эта история пока неизвестно.
Фото: «Номер один»
В итоге суд обязал выплатить истице выкупную стоимость в два раза выше, чем изначально рассчитали ответчики.
Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС сочла, что с принятыми по делу судебными постановлениями согласиться нельзя.
Из экспертного заключения, выводы которого положены в основу судебных решений, следует, что размер возмещения за изымаемое жилое помещение складывается из четырех составляющих: рыночной стоимости жилого помещения и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество (земельный участок, занимаемый под многоквартирным домом), размера убытков, причиненных собственнику жилого помещения его изъятием, компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме владельца помещения пропорциональна размеру общей площади этого помещения (пункт 1 статьи 37 ЖК).
То есть доля в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме определяется путем деления площади помещения, находящегося в его собственности, на общую площадь всех жилых и нежилых помещений данного многоквартирного дома, принадлежащих собственникам (без учета площади помещений, входящих в состав общего имущества), поясняет ВС.
Причём данная формула расчета доли мест общего пользования представлена и самим экспертом в заключении, указывает он.
«Однако при расчете доли земельного участка, приходящейся на объекты-аналоги, эксперт рассчитывает данную долю, используя вместо площади всех помещений собственников в многоквартирном доме, общую площадь дома, которая включает в себя и общие помещения, не являющиеся частями квартир и не принадлежащие отдельным собственникам.
Между тем определенная таким образом доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме не пропорциональна размеру общей площади оцениваемого помещения (статья 37 ЖК), поскольку содержит в своем составе такой элемент, как площадь помещений, которые относятся к общему имуществу дома, определение доли в котором является целью данного расчета. Ошибочность данного подхода подтверждается также и тем, что включение этой площади при расчете доли в праве на общее имущество приводит к тому, что сумма долей в праве на общее имущество всех собственников помещений отклоняется от 100%», - отмечает ВС.
Высшая инстанция обращает внимание, что «неправильно проведенные расчеты по определению стоимости доли земельных участков под многоквартирными жилыми домами, приходящиеся на стоимость цены предложения объектов-аналогов, в итоге значительно повлияли на рыночную стоимость спорного жилого помещения, поскольку неверно рассчитанные стоимости долей земельных участков, приходящихся на объекты-аналоги, приводят к искусственному увеличению стоимости данных объектов без учета стоимости таких долей и, соответственно, увеличению стоимости 1 кв. м. этих объектов-аналогов, исходя из которых в последующем определяется стоимость спорной квартиры».
К слову, в Бурятии регулярно вспыхивают скандалы, связанные с недовольством выселяемых жителей аварийных домов. Как правило, они связаны именно с низкой выкупной стоимостью.
К примеру, на недавней сессии Народного Хурала депутат Виктор Мальцев в рамках часа заявлений обратился к главе РБ, зачитав обращение от жителей города Северобайкальск. По словам парламентария, обращение было написано инициативной группой и связано с переселением из аварийного жилья. Сегодня в Северобайкальске под данную программу попадает порядка 250 собственников.
- Уважаемый Алексей Самбуевич, просим оказать содействие в решении нашей проблемы – переселения из аварийного жилья. Выкуп жилья у собственников помещений производится с многочисленными нарушениями. Не только статьи 32-ой Жилищного кодекса, но и других прав граждан. Администрация муниципального образования города Северобайкальск не предоставляет документы для ознакомления и просит им постоянно писать запросы, на которые они отвечают в тридцатидневный срок. Но нам удалось установить, что заключение эксперта (как в первом, так и втором случае не может отражать реальную рыночную стоимость 1 кв метра жилого помещения, проходящего по 185 ФЗ в Северобайкальске. Так как перед экспертом был поставлен не до конца сформулированный вопрос, который содержит всего один схожий критерий - тип материала - деревянный.
Такие характеристики как площадь дома, коммуникации, горячая вода, канализация, отопление и другие эксперт не учитывал, но это все присутствует в домах, подпадающих под снос, что существенно влияет на итоговую стоимость. И отсутствует полностью или частично в домах, по которым проводился анализ, - зачитал обращение горожан депутат Хурала.
Инициативная группа просила проверить все вышесказанное компетентными органами на предмет подлога данных и других нарушений закона. По мнению горожан, выплата компенсаций по «голой», заниженной оценке за 1 кв. метр приводит к тому, что людей принуждают ухудшать свои жилищные условия, из-за чего люди предпочитают уезжать в другие регионы.
Чем закончилась эта история пока неизвестно.
Фото: «Номер один»
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