Жительница Бурятии зарезала сожителя, который толкнул ее во время ссоры

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней сельчанки, обвиняемой в убийстве сожителя, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемая проживала с сожителем в одном из домов в селе Хоринск. В течение дня 17 февраля этого года они употребляли спиртные напитки, после чего в вечернее время на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода стали ругаться и оскорблять друг друга нецензурной бранью.В этот момент обвиняемая, разозленная тем, что сожитель толкнул ее в ходе ссоры, схватила нож и нанесла им удар в грудь мужчины. Потерпевший упал на пол. Тогда женщина села ему на живот и сверху с силой нанесла еще один удар ножом в грудную клетку. От полученных повреждений сожитель скончался на месте происшествия.Спустя некоторое время, опомнившись, обвиняемая пришла к соседям, которые после ее рассказа вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com