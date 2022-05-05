Общество 05.05.2022 в 17:55
Военнослужащие потеснили врачей в рейтинге самых опасных профессий
Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет
Текст: Номер один
В топ-3 самых опасных профессий настоящего времени на первом месте — военнослужащие, на втором — шахтеры, а третье поделили врачи и пожарные, сообщает портал SuperJob. Он узнавал, какие профессии экономически активные россияне из всех округов страны считают самыми опасными.
Профессию военнослужащего 43% россиян считают самой опасной. На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтеры (6% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 4%).
По 3% россиян считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.
Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас против 4% в 2010 году и 6% в 2020-м.
В разгар пандемии об опасности профессии врача говорили в пять раз чаще (20% в 2020 году против 4% сейчас), медработники тогда возглавляли рейтинг самых опасных профессий.
Фото: function.mil.ru
Профессию военнослужащего 43% россиян считают самой опасной. На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтеры (6% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 4%).
По 3% россиян считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.
Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас против 4% в 2010 году и 6% в 2020-м.
В разгар пандемии об опасности профессии врача говорили в пять раз чаще (20% в 2020 году против 4% сейчас), медработники тогда возглавляли рейтинг самых опасных профессий.
Фото: function.mil.ru