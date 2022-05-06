Общество 06.05.2022 в 08:13

Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится позже обычного

Тепло отключат 16 мая, а не 10-11, как ранее
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Текст: Константин Воронов
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится позже обычного
Традиционно отопительный сезон в столице Бурятии завершался 10-11 мая. Впервые в этом году точная дата завершения отопительного сезона определена в зависимости от среднесуточных температур, сообщили в мэрии города.

«По прогнозу погоды среднесуточная температура воздуха с 12 мая будет превышать 8 градусов. В связи с этим принято решение о завершении отопительного сезона 16 мая», - отмечают в администрации.

Комитет городского хозяйства и ответственные подразделения мэрии уже готовятся к отопительному сезону 2022-2023, графики проведения гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов уже согласованы. Также будет проведен ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных в соответствии с утвержденным планом.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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