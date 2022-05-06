Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится позже обычного

Традиционно отопительный сезон в столице Бурятии завершался 10-11 мая. Впервые в этом году точная дата завершения отопительного сезона определена в зависимости от среднесуточных температур, сообщили в мэрии города.«По прогнозу погоды среднесуточная температура воздуха с 12 мая будет превышать 8 градусов. В связи с этим принято решение о завершении отопительного сезона 16 мая», - отмечают в администрации.Комитет городского хозяйства и ответственные подразделения мэрии уже готовятся к отопительному сезону 2022-2023, графики проведения гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов уже согласованы. Также будет проведен ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных в соответствии с утвержденным планом.Фото: мэрия Улан-Удэ