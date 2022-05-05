В Улан-Удэ жители трех многоэтажек ушли с общего котла по капитальному ремонту

С мая 2022 года жители трех домов на ул. Ключевская и ул. Жердева начнут платить взносы по капитальному ремонту на специальный счет. Теперь собственники обязаны самостоятельно определять виды, объемы и сроки проведения работ по капремонту в этих домах, а также контролировать качество работ

- В апреле 2022 года вступило в силу решение собственников помещений МКД, расположенных в Улан-Удэ по адресу ул. Ключевская, д. 17, д. 28 и ул. Жердева, д. 124. Собственники помещений данных домов провели в марте 2021 года общее собрание, на котором приняли решение о формировании фонда капремонта на специальном счете. Владельцем специального счета выбрали управляющие организации данных домов. С мая 2022 года жители указанных домов начнут платить взносы на специальный счет, - сообщили в Фонде капитального ремонта.

В Бурятии собственники помещений 200 многоквартирных формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которых является управляющая организация или ТСЖ домов (общее количество МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта - 4125).

- Переход на спецсчет требует хозяйственных собственников и ответственную управляющую организацию, которая будет заниматься сбором и учетом платежей. При проведении капремонта собственники МКД со спецсчётом самостоятельно выбирают подрядную организацию, контролируют ход выполнения работ, а также делают приёмку выполненных работ. Кроме того, МКД на спецсчёте должно выполнять ремонты не позднее сроков, предусмотренных региональной программой.

В случае невыполнения работ МКД автоматически снова переходит на общий счёт регионального оператора. Только за 2021 год со спецсчета в Фонд вернулись 18 многоквартирных домов, а всего с 2014 года – 59 домов. Все эти управляющие организации не справились со сбором взносом и ремонтными работами – согласно Жилищному кодексу республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора и администрации муниципалитетов вернули эти дома под управление фонда для организации капитального ремонта.



Когда деньги находятся в общем котле, они используются на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете. На специальном счете, если не хватает денежных средств, вариант у собственников один – выполнять работы в кредит, - отметили в Фонде.





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