Общество 06.05.2022 в 09:21
Верховный суд Бурятии добавил полгода срока бойцу за тишину из Читы
Пожилой сантехник расстрелял из обреза мужчину и женщину, в машине которых звучала громкая музыка; женщина погибла
Текст: Номер один
Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 57-летнего слесаря-сантехника читинской управляющей компании Владимира Пухова, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Ранее, 18 ноября 2021 года, Центральный районный суд Читы признал его виновным в «покушении на убийство двух лиц», «незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года.
Суд установил, что в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по улице Горького, 30 Читы злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину. Первый и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй – в область шеи женщины.
От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.
Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья громкой музыкой из салона автомашина в ночное время.
Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, прокуратура Центрального района Читы обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на то, что суд первой инстанции не учел отягчающее обстоятельство – совершение преступлений с использованием оружия.
Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционное представление прокурора и усилил наказание до 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Решение суда вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com
Ранее, 18 ноября 2021 года, Центральный районный суд Читы признал его виновным в «покушении на убийство двух лиц», «незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года.
Суд установил, что в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по улице Горького, 30 Читы злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину. Первый и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй – в область шеи женщины.
От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.
Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья громкой музыкой из салона автомашина в ночное время.
Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, прокуратура Центрального района Читы обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на то, что суд первой инстанции не учел отягчающее обстоятельство – совершение преступлений с использованием оружия.
Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционное представление прокурора и усилил наказание до 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Решение суда вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com
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