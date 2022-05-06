Верховный суд Бурятии добавил полгода срока бойцу за тишину из Читы

Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 57-летнего слесаря-сантехника читинской управляющей компании Владимира Пухова, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.Ранее, 18 ноября 2021 года, Центральный районный суд Читы признал его виновным в «покушении на убийство двух лиц», «незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года.Суд установил, что в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по улице Горького, 30 Читы злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину. Первый и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй – в область шеи женщины.От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья громкой музыкой из салона автомашина в ночное время.Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, прокуратура Центрального района Читы обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на то, что суд первой инстанции не учел отягчающее обстоятельство – совершение преступлений с использованием оружия.Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционное представление прокурора и усилил наказание до 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.Решение суда вступило в законную силу.Фото: pixabay.com