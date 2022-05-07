В Бурятии разрастается эпидемия школьного хамства

«Для того чтобы институт примирения развивался, мы с коллегами, региональными уполномоченными, и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой выступаем за дополнение закона об образовании в части регламентации порядка использования технологий примирения внутри образовательных учреждений» - комментирует детский омбудсмен.

«Есть успешные, мотивированные, результативные школьники с хорошим поведением, но, надо признать, все дети разные и у всех есть право на образование. Поэтому высшая степень педагогического мастерства - уметь работать со всеми детьми. Педагог – это взрослый человек с высшим образованием, с жизненным опытом, обладающий навыками преодоления конфликтной ситуации. У ребенка такого опыта в силу возраста нет. От вовлеченности родителей, их степени участия в жизни ребенка, их оценки работы педагога зависит формирование отношения ребенка к педагогу, классу, школе. Для того чтобы уменьшить число конфликтов в образовательной среде, минимизировать их негативные последствия, стороны образовательного процесса должны стать партнерами, а не противоборствующими сторонами, поскольку цель и у родителей, и у педагогов одна – дать качественное образование ребенку» - считает Наталья Ганькина.

«Необходимо сохранять наших педагогов. Органам управления образования нужно проводить работу по повышению уровня стрессоустойчивости, профилактике профессионального выгорания педагогов и повышению уровня квалификации в вопросах работы с детьми, у кого имеются трудности в освоении школьной программы, в поведении, коммуникациях со сверстниками и педагогами» - говорит омбудсмен.

«Никакой солидарности со своими подчиненными. Руководство образования города и республики должно понять, что учителя не официанты в ресторане, где клиент всегда прав. И важно отстаивать позицию учителей. Иначе никто не пойдет работать в школы. Уже не идут. Сейчас у учителя тысячи начальников и тысячи обязанностей. А прав практически нет. Уважайте учителей! Уважайте свое будущее!» - призывает Чингис Болотов.

«Это появилось не сейчас. Все началось с проблемы воспитания родителей таких детей в 90-е годы. Их родители, уже будучи невоспитанными, растят еще более невоспитанных. Многие дети знают только, что у них есть права, и при этом не хотят знать про «какие-то там» обязанности культурного поведения. Всем нам нужно составить общественный договор. По которому снова четко разъяснить всем родителям: «Да, у вас есть право на бесплатное образование, но школа это не ресторан, где клиент всегда прав. В школах есть правила, которые нужно выполнять. И учителя - это то, чем мы должны дорожить. Помните, что по тому, как мы относимся к учителям и врачам в стране, можно судить об уровне развития общества, - подчеркивает Чингис Болотов и искренне удивляется: – И я, и мои одноклассники в детстве не были примерными детьми, но такого отношения к учителям никогда себе не позволяли…»

«Телефоны, планшеты, компьютерные игры сильно повлияли на ухудшение уровня культуры и расшатывают психику детей. Плюс через телефоны происходит тиражирование подобного поведения, часто в таких случаях детей не осуждают, а, наоборот, поддерживают. Ну и не стоит забывать об ответственности родителей, позволяющих себе дома при ребенке давать оценку работе учителя, порой нелестную, - говорит общественник. - В свою очередь, сам учитель завален тысячами требований и должен перед всеми отчитываться, в том числе перед родителями, в то время как у него самого прав словно нет вообще»

«В первую очередь нужно сохранять спокойствие, не вступать в открытую конфронтацию с учащимся. Если решить ситуацию самостоятельно мирным путем не получается, привлечь администрацию школы, пригласить родителей. Выяснить причину конфликта, приступить к урегулированию ситуации с привлечением служб медиации и психологов» - прокомментировали в комитете.

Недавно в еще одной школе произошел очередной жесткий конфликт между учителем и старшеклассником. Как и в других аналогичных случаях, скандал стал достоянием общественности из-за того, что кто-то из ребят снял все происходящее на видео и выложил ролик в Интернет. Пугает то, что в последние годы таких ситуаций становится все больше и больше.На этот раз местом баталий стала улан-удэнская школа № 26. Причиной конфликта явилось использование учащимся планшета, нарушающее порядок, разработанный в школе. Учительница биологии забрала планшет у школьника до конца занятия, что вызвало у него приступ агрессии. Он встал прямо возле учительского стола и требовал вернуть ему имущество немедленно, при этом не стесняясь в выражениях и доходя до истошных воплей.«Пока вы мне его не отдадите, я никуда не сяду», «Я буду орать так, что вы оглохнете. Быстро отдали! Быстро!», «Быстро, я сказал, глухая, что ли?», «Мне по*рать!» - такие фразы ученика отчетливо слышны на видео. Не выдержав, учительница, тоже разозлившись, начинает толкать школьника от себя, он в ответ делает то же самое.Как сообщили в комитете по образованию, в школе проведут служебную проверку, «по результатам чего можно говорить о степени виновности того или иного участника образовательного процесса».К сожалению, назвать все произошедшее нонсенсом или уникальным случаем нельзя. За последние годы жители республики все чаще сталкиваются с похожими видео в соцсетях. Ученики открыто хамят и даже применяют физическую силу по отношению к педагогам. Последние тоже не всегда ведут себя корректно. Так, были случаи, когда учителя набрасывались на детей, вступали в драку, а кое-кто даже бил ребенка по лицу или голове.Интересно, что и те, кто снимал такие конфликты на видео, и те, кто просто наблюдал со стороны, не спешат заступаться за пожилых педагогов. Даже если речь идет о потасовке с верзилой более слабой женщины. Чаще все происходит либо в полной тишине, либо под одобрительное хихиканье однокашников. Разве что в последнем случае на заднем фоне послышался робкий девичий голос, обращающийся по к однокласснику: «Прекрати!». Но одноклассники тут же попросили ее замолчать.Так что же происходит с детьми и учителями? Почему неприятная тенденция роста числа таких конфликтов только нарастает? Ну и, конечно, вечные вопросы - кто в этом виноват и что делать?Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина подтверждает, в 2021 году отмечается рост числа обращений по вопросам конфликтов в сфере образования. Для того чтобы отследить данную динамику, в отчет уполномоченного впервые ввели новые статистические параметры – «число конфликтов в школьной среде». В 2021 зафиксирован 81 случай травли (буллинга), речь идет как о конфликтах между детьми, так и педагогов с детьми.По мнению Натальи Ганькиной, институт медиации (урегулирование споров с участием третьей, нейтральной стороны) мог бы стать эффективным механизмом в преодолении негативных последствий конфликтов. Однако пока такие службы созданы не во всех школах.Также не хватает школьных психологов, в то время как число детей, нуждающихся в психологической помощи, стремительно растет.Как считает Наталья Ганькина, педагог должен уметь работать с абсолютно разными детьми. И, если учесть, что учитель - образованный и имеющий жизненный опыт взрослый человек, то это накладывает на него совсем другую степень ответственности, нежели если говорить о еще несформировавшемся ребенке.В республике есть дефицит педагогических кадров. Не исключено, что кто-то из учителей может сорваться по причине профессионального выгорания или банальной усталости.В то же время известный общественник Чингис Болотов в подобных конфликтах вообще не видит вины учителя. Он уверен, что абсолютно во всех прогремевших в Бурятии видео дети сами были виновниками скандала или, по крайней мере, активно провоцировали педагога. Каждый раз его удивляет и возмущает позиция чиновников, обещающих наказать и пристыдить педагога. В некоторых случаях доходит и до увольнений. Не говоря уже о позоре, когда о провинившихся учителях узнает через СМИ вся республика.Что касается корня проблемы, общественник видит его в изменении системы воспитания.Чрезмерно расшатанную психику и агрессию детей Болотов связывает с кибервлиянием.Комитет по образованию города Улан-Удэ видит спасение в соблюдении разработанного алгоритма поведения учителя в напряженных ситуациях.Между тем в паблике «Аноним Закаменск» еще один педагог опубликовал анонимную исповедь и сообщил, что в ближайшее время уходит из школы навсегда.

У меня стаж - десять лет: и с коллективом отношения налажены, и с родителями своего класса, и опыт налицо. Но! Поведение детей и их отношение к учителям отравляют все! Нас действительно считают обслуживающим персоналом. Но, к сравнению, в ресторанах к официантам отношение на порядок уважительнее. Здесь же повсеместно только и слышишь, что вы не имеете права. А кто тебе давал право на уроки опаздывать, ничего не делать, лежать в наушниках на парте и всех и вся на три буквы посылать? Но в итоге виноват учитель. Спрашивается, почему нормальные дети, которые хотят учиться, должны лицезреть таких персон? А потом администрация ставит учителя буквально на колени и требует извиниться перед родителями. А почему родители не извиняются за поведение таких «особенных» детей? Почему родители позволяют себе при своих же детях тыкать учителю? Желание работать пропадает. И я решила, что моя нервная система важнее. Важнее мои собственные дети! Скоро я скажу: «Прощай, система образования. Ты не защищаешь учителя, а калечишь, как морально, так и физически!» - пишет автор поста.

Василиса Шишкина, «Номер один».