В Улан-Удэ предупредили о массовых отключениях электричества

Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где в ближайшие дни будут отключать электричество. Причина - плановые ремонтные работы, которые проведут специалисты «Бурятэнерго».Публикуем список адресов, где будет отключена электроэнергия.- Ул. Юбилейная 27-62, ул. Луговая 1-28, ул. Можайская 7-22, ул. Орлиная 1-18, ул. Подгорная 5-23, ул. Ноябрьская 26, ул. Осенняя 30, ул. Державная 2-56, ул. Песочная 1-14, 36, 40, ул. Икатская 5, ул. Мраморная 10, 31, ул. Рощинская 2, 14, 15, ул. Полянская 3, 12, ул. Радужная 2, 8, 24, 25, ул. Крылатая 6-23, амбулатория филиал поликлиники №1, ул. Акшинская 5/2, ул. 40 лет Победы 1-10, ул. Кооперативная 18, ул. Осенняя 2-10, ул. Трудовая 1-21, ул. Алтачейская 11-17, ул. Международная 1-28, ул. Гэгэтуйская 2-26 -- СНТ «Энергостроитель»- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8- Ул. Шукшина 3-15, 62- Ул. Феоктистова 17-54, ул. Сан. детдом 9 Г, ул. Поляна Просвет.- ГСК № 223 по ул. Коллективная, ул. Коллективная 11, 13, 17, автостоянка, ГСК № 247 по ул. Чертенкова, кафе «Будашуу»- ул. Асеева 6, ул. Батальонная 6 -21, ул. Жанаева 8- ул. Каменная- ул. Багратиона 1-14, ул. Невского1-30, ул. Циолковского 69-82, ул. Чертенкова 102А-106, ул. Гайдара 1-28, ул. Д. Бедного 1-50, котельная ул. Чертенкова 102, ул. Минина 2-9, ул. Орджиникидзе 1-15, СОШ №48 кор. №2, ул. Минина 1А, котельная в здании поликлиники ТМО-6 ул. Орджиникидзе, ул. Кутузова 26-40, котельная ул. Невского, ул. Левитана 1-42, ул. Челюскина1-43, водокачка №46 ул. Левитана, ул. Самбуева 2-33, ул. Заовражная 45-108, резервуары Водоканала, ул. Социальная 1-34, ул. Конституции 1-123, ул. Кристальная 17, ул. Рабочая 1-104, ул. Вологодская 1-37 -- ул. Октябрьская 13-17, детсад №139 по ул. Комсомольская 20, Комсомольская 18, 24, 27 блок 1 -- ул. Октябрьская 21, ул. Комсомольская 28 а, 28-38 -- п. Забайкальский ж./м. заводское сельское поселение (Тарбагатайский р-он)- ДНТ «Сокол», ул. Новосельская, ул. Садовая, ул. Счастливая- п. Верхняя Березовка 2, 2З, ул. Баянханская, 5, 5А, 7- ул. Буйко 32, 34, 29, ул. Комсомольская 33, 35- ул. Октябрьская 9-11, Комсомольская 12-16- СНТ «Энергостроитель»- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1- 8- Ул. Шукшина 3-15, 62 уч.- Ул. Феоктистова 17-54, ул. Сан. детдом 9 Г, Ул. Поляна Просвет.- ул. Асеева 6, ул. Батальонная 6-21, ул. Жанаева 8- Администрация Ж/Д района по ул. Столичная 2а, ул. Заиграевская 2-12, ул. Краснодонская 1-8- п. Тулунжа ул. Акшинская 1А, 1-13, амбулатория по ул. Акшинская 3, ул. Алтачейская, ул. Можайская 1-4- Школа №58, ул. Гарнизонная 12, котельная по ул. Батарейная, водоналивная будка, кладбище на стеклозаводе, ул. Ижевская, ул. Батарейная, Школьный пер., ул. Гарнизонная 1-60, ул. Нерченская 2-6, ул. Пантонная 1-10, ул. Железнодорожная 1-3, ул. Армейская 2-5, ул. Дарасунская 1-19, ул. Огневая 1-12, ул. Войсковая 25, ул. Интернациональная 10-43, ул. Ратная 2-11, ул. Березовская 1-2, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Начинская 1-16Фото: pixabay.com