Общество 08.05.2022 в 08:00

В Бурятии спустя два «коронавирусных» года День Победы отметят масштабно и «вживую»

Праздник пройдет без ограничений
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии спустя два «коронавирусных» года День Победы отметят масштабно и «вживую»
"Номер один"
В Улан-Удэ продолжается подготовка к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Красочных гуляний в честь 9 Мая в Бурятии не было уже два года с начала коронавируса, но в этом году  есть возможность наверстать упущенное.

Парады и салют

Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона пройдет 9 мая в 10:00 на площади Советов. После парада состоится шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк». Маршрут полка идет по улицам: Сухэ-Батора - площадь Советов - Ербанова - Коммунистическая - Балтахинова - Кирова. Завершится шествие Бессмертного полка на площади Революции, где для участников состоится концерт и показательные выступления спортсменов-гиревиков. 

Репетиция парада началась с конца апреля –  в торжественном марше по главной площади примут участие свыше 1450 военнослужащих. Вместе с солдатами жителям традиционно продемонстрируют военную бронетехнику. Горожане и гости республики увидят на параде более 30 единиц техники: мощные бронетранспортеры БТР-80, бронемашины повышенной защищенности под названием «Тайфун», армейский мотовездеход АМ-1, боевую машину с противотанковым комплексом «Конкурс», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и т. д.

Помимо парада Победы, в столице Бурятии обещают красочный фейерверк от салютных дивизионов Восточного военного округа. Артиллеристы выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок 9 мая в 22:00 по местному времени на острове Комсомольский.

«В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона, а уже 4 - 5 мая состоятся генеральные репетиции по производству праздничного салюта с выполнением трех залпов холостым боеприпасом»

- отметили в пресс-службе ВВО.

В День Победы артиллерийские расчеты ВВО произведут по 30 залпов, израсходовав при этом свыше 2,3 тыс. боеприпасов различных типов. Проведут салют  около 290 военнослужащих, которые вошли в состав нештатных салютных дивизионов. 

36 последних ветеранов

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодня в Улан-Удэ проживают 36 участников Великой Отечественной войны и 1519 тружеников тыла, семь узников фашистских концлагерей, четыре жителя блокадного Ленинграда и 109 вдов участников ВОВ.

В преддверии праздников - 7 мая - во всех дворах, где проживают ветераны, состоятся концерты «Фронтовых бригад». В 10:00 пройдет ежегодный велопробег «Звезда Победы». В нем примут участие общеобразовательные школы, молодежные общественные организации, работающая молодежь и жители города. Финиш - в 11:00 на мемориале Победы, где состоится митинг и церемония возложения цветов. 

8 мая в 13:00 стартует городской парад «Марш юных патриотов», в 14:00 - торжественный митинг и церемония возложения венков к мемориалу Победы и к памятнику Рокоссовского. В 17:00 праздничную программу на площади Революции откроет Всероссийская акция «Синий платочек». Артисты театра современного танца «Угол зрения» запустят флешмоб: все желающие смогут станцевать вальс под легендарную песню «Синий платочек».

С 17:30 до 21:00 пройдет вечерняя концертно-театрализованная программа «Песни Победы». В концерте примут участие творческие коллективы детских школ искусств, вокальная группа военнослужащих военной части Сосновый Бор, театр народной музыки и танца «Забава», кавер-группа «Лейкерс» и звезды бурятской эстрады.

Большая насыщенная программа предусмотрена в четырех парках 9 мая: в «Юбилейном», в парке им. Орешкова, в парке им. Жанаева и в парке «Кристальный».

Как доехать?

В День Победы в городе обещают усилить работу общественного транспорта. Вечером 9 мая, после окончания концерта, в 22:00 будут курсировать восемь трамваев и около 300 автобусов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Стоит отметить, 5 мая и 7 мая  пройдут репетиции военного парада с техникой, поэтому в эти дни улицы, которые ведут к площади Советов,  перекроют. Объезд станет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева, Коммунистическая.

8 мая с 13:00 начнется праздничный марш юнармейцев. В это время центральную часть города  закроют. Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева.

9 мая с 6:00 центр города  полностью перекроют. Общественный транспорт  направят  по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по улице Смолина и остановка по улице Борсоева, 7а. Движение трамваев будет осуществляться до начала движения Бессмертного полка.

Как отметили в пресс-службе администрации Улан-Удэ, в праздничные дни в общественном транспорте прозвучит   музыка военных лет. Два больших автобуса и два вагона трамваев  украсят символикой Дня Победы, водители будут  в военной форме. 

Евгения Гармаева, «Номер один». 
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