В Улан-Удэ «Водоканал» заплатит за фекалии в домах

«В ночь на 14 июля 2021 года произошла техногенная катастрофа в районе Нижней Батарейки, когда на улицах Асеева и Лесопильная канализационными стоками залило 23 участка. На многочисленные обращения жителей в администрацию Улан-Удэ, в Роспотребнадзор по поводу состояния внутренних помещений домов, расположенных на затопленных улицах, меры фактически не приняты» - рассказывал парламентарий.

«У суда отсутствовали основания принимать в качестве доказательства представленную истцом экспертизу, поскольку она не соответствует требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», нарушен порядок проведения экспертизы» - говорил представитель «Водоканала».

«В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие сумму компенсации морального вреда» - настаивал юрист предприятия.

Изношенность канализационных сетей нередко становится причиной аварий. Как правило, от них страдают жители частных домов в Улан-Удэ. В прошлом году, например, досталось жителям Нижней Батарейки, чьи участки и дома практически утонули в фекалиях. Недавно суды начали выносить решения о выплатах ущерба пострадавшим.Первая, относительно небольшая авария случилась в апреле прошлого года. Тогда на Батарейке, в районе перекрестка улиц Асеева и Лесопильная, дала о себе знать трещина на стальном трубопроводе длиной семь метров. В результате сточными водами затопило дворовые территории десятка домов. По улице Асеева невозможно было пройти без респиратора и резиновых сапог.Через несколько месяцев, в июле того же года, не выдержал натиска ливневых вод напорный коллектор по улице Асеева. И снова фекальные воды залили участки и дома жителей Батарейки. По сообщениям «Водоканала», на ликвидацию последствий этой аварии израсходовано почти 2 млн рублей.Впрочем, ликвидация касалась только участков жителей. Предприятие снимало загрязненный опасными веществами грунт, проводило дезинфекцию участков и пр. Однако внутреннее убранство пострадавших домов восстанавливать никто не торопился. О чем, кстати, в сентябре прошлого года на сессии Хурала рассказывал депутат Алексей Багадаев.Также он зачитал обращение жителей следующего содержания: «Мы не понимаем, нас затопило полностью – огороды, участки. В дома зашла канализация, не вода. «Водоканал» давно от нас отвернулся, даже компенсаций никому не дали. И это не в первый раз: три года назад на том же месте произошла точно такая же катастрофа, и ее замолчали. Мы видим, что администрации района и города от нас отвернулись, а «Водоканал» не отвечает на запросы. Мы фактически остались одни. Просим обратить внимание и принять меры по этой техногенной катастрофе».Однако не все выбрали мирную позицию ожидания добровольной помощи от города и «Водоканала». Судя по недавним решениям судов, часть жителей решили действовать в правовой плоскости.Так, один из пострадавших обратился с иском к «Водоканалу», требуя взыскать с предприятия убытки в размере 166 387 рублей, расходы на оценку 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, судебные расходы на услуги представителя в размере 15 000 рублей и на оплату госпошлины 1 730 рублей.Суд первой инстанции принял решение в пользу мужчины, несущественно снизив требуемую сумму, в итоге получилось 178 521 рубль.Однако «Водоканал» решил бороться до победного и подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.Юристы предприятия напирали на то, что в документе, подтверждающем ущерб, отсутствовали паспортные данные заказчика, то есть пострадавшего, и прочие бюрократические неточности.Суд начал разбираться. Как выяснилось, речь идет об аварии 14 июля, когда дом мужчины затопило сточными канализационными водами из-за аварии на коллекторе МУП «Водоканал» на пересечении улиц Асеева и Оцимика.«В результате затопления канализационными водами затопило подполье, полы дома, пострадала мебель на кухне, в зале, во всех помещениях вздулись полы, - перечислял суд, основываясь на представленных документах. - Оснований не доверять отчету у судебной коллегии не имеется».В итоге Верховный суд пришел к выводу, что никаких оснований для изменения решения первой инстанции нет.Еще одна пострадавшая от канализационных вод требовала оплатить ей 102 377 рублей убытков, 50 000 рублей морального ущерба и 15 000 за услуги юриста. Суд первой инстанции, однако, снизил моральный вред до 10 000 рублей и компенсацию за юридическое сопровождение до такой же суммы. Сумма ущерба устояла.И снова «Водоканал» отправился в Верховный суд доказывать, что экспертиза проведена с нарушением закона и принимать ее как доказательство нельзя.Тут городских коммунальщиков ожидало очередное поражение – Верховный суд снова не увидел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его в силе.Думается, учитывая масштабы происходивших в прошлом году прорывов, это далеко не последние подобные решения. А если вспомнить, что канализационные сети все еще сильно изношены, то нет гарантии, что подобные катастрофы не повторятся и в этом году.К слову, недавно «Номер один» писал, как прокуратура, проводя проверку июльской аварии на Батарейке, обратилась в суд, обвиняя «Водоканал» в «несоблюдении норм действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, которое может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, благоприятную окружающую среду, охрану здоровья, а также жилищных прав граждан». Коммунальщики, конечно, сопротивлялись, упирая на то, что предлагаемые прокурором сроки для проведения ремонта слишком уж короткие. Но в итоге вердикт однозначен: самый проблемный коллектор протяженностью 1830 метров «Водоканал» обязан отремонтировать в течение ближайших полутора лет. Еще два коллектора (1801 метр и 6938 метров) – в течение трех лет.Навскидку стоимость такого ремонта может обойтись в десятки, а то и в сотни миллионов рублей. Так что пострадавшие с исками на сотни тысяч далеко не главная проблема предприятия. Хочется надеяться, что оно не отправится в скором времени на банкротство, как это уже бывало в Улан-Удэ.Станислав Сергеев, «Номер один».