Общество 08.05.2022 в 07:00
В Улан-Удэ «Водоканал» заплатит за фекалии в домах
Горожане начали взыскивать ущерб за прошлогодние канализационные аварии
Текст: Станислав Сергеев
Изношенность канализационных сетей нередко становится причиной аварий. Как правило, от них страдают жители частных домов в Улан-Удэ. В прошлом году, например, досталось жителям Нижней Батарейки, чьи участки и дома практически утонули в фекалиях. Недавно суды начали выносить решения о выплатах ущерба пострадавшим.
«Мы остались одни»
Первая, относительно небольшая авария случилась в апреле прошлого года. Тогда на Батарейке, в районе перекрестка улиц Асеева и Лесопильная, дала о себе знать трещина на стальном трубопроводе длиной семь метров. В результате сточными водами затопило дворовые территории десятка домов. По улице Асеева невозможно было пройти без респиратора и резиновых сапог.
Через несколько месяцев, в июле того же года, не выдержал натиска ливневых вод напорный коллектор по улице Асеева. И снова фекальные воды залили участки и дома жителей Батарейки. По сообщениям «Водоканала», на ликвидацию последствий этой аварии израсходовано почти 2 млн рублей.
Впрочем, ликвидация касалась только участков жителей. Предприятие снимало загрязненный опасными веществами грунт, проводило дезинфекцию участков и пр. Однако внутреннее убранство пострадавших домов восстанавливать никто не торопился. О чем, кстати, в сентябре прошлого года на сессии Хурала рассказывал депутат Алексей Багадаев.
Также он зачитал обращение жителей следующего содержания: «Мы не понимаем, нас затопило полностью – огороды, участки. В дома зашла канализация, не вода. «Водоканал» давно от нас отвернулся, даже компенсаций никому не дали. И это не в первый раз: три года назад на том же месте произошла точно такая же катастрофа, и ее замолчали. Мы видим, что администрации района и города от нас отвернулись, а «Водоканал» не отвечает на запросы. Мы фактически остались одни. Просим обратить внимание и принять меры по этой техногенной катастрофе».
Бюрократия не прошла
Однако не все выбрали мирную позицию ожидания добровольной помощи от города и «Водоканала». Судя по недавним решениям судов, часть жителей решили действовать в правовой плоскости.
Так, один из пострадавших обратился с иском к «Водоканалу», требуя взыскать с предприятия убытки в размере 166 387 рублей, расходы на оценку 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, судебные расходы на услуги представителя в размере 15 000 рублей и на оплату госпошлины 1 730 рублей.
Суд первой инстанции принял решение в пользу мужчины, несущественно снизив требуемую сумму, в итоге получилось 178 521 рубль.
Однако «Водоканал» решил бороться до победного и подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.
Юристы предприятия напирали на то, что в документе, подтверждающем ущерб, отсутствовали паспортные данные заказчика, то есть пострадавшего, и прочие бюрократические неточности.
Суд начал разбираться. Как выяснилось, речь идет об аварии 14 июля, когда дом мужчины затопило сточными канализационными водами из-за аварии на коллекторе МУП «Водоканал» на пересечении улиц Асеева и Оцимика.
«В результате затопления канализационными водами затопило подполье, полы дома, пострадала мебель на кухне, в зале, во всех помещениях вздулись полы, - перечислял суд, основываясь на представленных документах. - Оснований не доверять отчету у судебной коллегии не имеется».
В итоге Верховный суд пришел к выводу, что никаких оснований для изменения решения первой инстанции нет.
То ли еще будет
Еще одна пострадавшая от канализационных вод требовала оплатить ей 102 377 рублей убытков, 50 000 рублей морального ущерба и 15 000 за услуги юриста. Суд первой инстанции, однако, снизил моральный вред до 10 000 рублей и компенсацию за юридическое сопровождение до такой же суммы. Сумма ущерба устояла.
И снова «Водоканал» отправился в Верховный суд доказывать, что экспертиза проведена с нарушением закона и принимать ее как доказательство нельзя.
Тут городских коммунальщиков ожидало очередное поражение – Верховный суд снова не увидел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его в силе.
Думается, учитывая масштабы происходивших в прошлом году прорывов, это далеко не последние подобные решения. А если вспомнить, что канализационные сети все еще сильно изношены, то нет гарантии, что подобные катастрофы не повторятся и в этом году.
К слову, недавно «Номер один» писал, как прокуратура, проводя проверку июльской аварии на Батарейке, обратилась в суд, обвиняя «Водоканал» в «несоблюдении норм действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, которое может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, благоприятную окружающую среду, охрану здоровья, а также жилищных прав граждан». Коммунальщики, конечно, сопротивлялись, упирая на то, что предлагаемые прокурором сроки для проведения ремонта слишком уж короткие. Но в итоге вердикт однозначен: самый проблемный коллектор протяженностью 1830 метров «Водоканал» обязан отремонтировать в течение ближайших полутора лет. Еще два коллектора (1801 метр и 6938 метров) – в течение трех лет.
Навскидку стоимость такого ремонта может обойтись в десятки, а то и в сотни миллионов рублей. Так что пострадавшие с исками на сотни тысяч далеко не главная проблема предприятия. Хочется надеяться, что оно не отправится в скором времени на банкротство, как это уже бывало в Улан-Удэ.
Станислав Сергеев, «Номер один».
«Мы остались одни»
Первая, относительно небольшая авария случилась в апреле прошлого года. Тогда на Батарейке, в районе перекрестка улиц Асеева и Лесопильная, дала о себе знать трещина на стальном трубопроводе длиной семь метров. В результате сточными водами затопило дворовые территории десятка домов. По улице Асеева невозможно было пройти без респиратора и резиновых сапог.
Через несколько месяцев, в июле того же года, не выдержал натиска ливневых вод напорный коллектор по улице Асеева. И снова фекальные воды залили участки и дома жителей Батарейки. По сообщениям «Водоканала», на ликвидацию последствий этой аварии израсходовано почти 2 млн рублей.
Впрочем, ликвидация касалась только участков жителей. Предприятие снимало загрязненный опасными веществами грунт, проводило дезинфекцию участков и пр. Однако внутреннее убранство пострадавших домов восстанавливать никто не торопился. О чем, кстати, в сентябре прошлого года на сессии Хурала рассказывал депутат Алексей Багадаев.
«В ночь на 14 июля 2021 года произошла техногенная катастрофа в районе Нижней Батарейки, когда на улицах Асеева и Лесопильная канализационными стоками залило 23 участка. На многочисленные обращения жителей в администрацию Улан-Удэ, в Роспотребнадзор по поводу состояния внутренних помещений домов, расположенных на затопленных улицах, меры фактически не приняты»- рассказывал парламентарий.
Также он зачитал обращение жителей следующего содержания: «Мы не понимаем, нас затопило полностью – огороды, участки. В дома зашла канализация, не вода. «Водоканал» давно от нас отвернулся, даже компенсаций никому не дали. И это не в первый раз: три года назад на том же месте произошла точно такая же катастрофа, и ее замолчали. Мы видим, что администрации района и города от нас отвернулись, а «Водоканал» не отвечает на запросы. Мы фактически остались одни. Просим обратить внимание и принять меры по этой техногенной катастрофе».
Бюрократия не прошла
Однако не все выбрали мирную позицию ожидания добровольной помощи от города и «Водоканала». Судя по недавним решениям судов, часть жителей решили действовать в правовой плоскости.
Так, один из пострадавших обратился с иском к «Водоканалу», требуя взыскать с предприятия убытки в размере 166 387 рублей, расходы на оценку 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, судебные расходы на услуги представителя в размере 15 000 рублей и на оплату госпошлины 1 730 рублей.
Суд первой инстанции принял решение в пользу мужчины, несущественно снизив требуемую сумму, в итоге получилось 178 521 рубль.
Однако «Водоканал» решил бороться до победного и подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.
«У суда отсутствовали основания принимать в качестве доказательства представленную истцом экспертизу, поскольку она не соответствует требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», нарушен порядок проведения экспертизы»- говорил представитель «Водоканала».
Юристы предприятия напирали на то, что в документе, подтверждающем ущерб, отсутствовали паспортные данные заказчика, то есть пострадавшего, и прочие бюрократические неточности.
Суд начал разбираться. Как выяснилось, речь идет об аварии 14 июля, когда дом мужчины затопило сточными канализационными водами из-за аварии на коллекторе МУП «Водоканал» на пересечении улиц Асеева и Оцимика.
«В результате затопления канализационными водами затопило подполье, полы дома, пострадала мебель на кухне, в зале, во всех помещениях вздулись полы, - перечислял суд, основываясь на представленных документах. - Оснований не доверять отчету у судебной коллегии не имеется».
В итоге Верховный суд пришел к выводу, что никаких оснований для изменения решения первой инстанции нет.
То ли еще будет
Еще одна пострадавшая от канализационных вод требовала оплатить ей 102 377 рублей убытков, 50 000 рублей морального ущерба и 15 000 за услуги юриста. Суд первой инстанции, однако, снизил моральный вред до 10 000 рублей и компенсацию за юридическое сопровождение до такой же суммы. Сумма ущерба устояла.
И снова «Водоканал» отправился в Верховный суд доказывать, что экспертиза проведена с нарушением закона и принимать ее как доказательство нельзя.
«В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие сумму компенсации морального вреда»- настаивал юрист предприятия.
Тут городских коммунальщиков ожидало очередное поражение – Верховный суд снова не увидел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его в силе.
Думается, учитывая масштабы происходивших в прошлом году прорывов, это далеко не последние подобные решения. А если вспомнить, что канализационные сети все еще сильно изношены, то нет гарантии, что подобные катастрофы не повторятся и в этом году.
К слову, недавно «Номер один» писал, как прокуратура, проводя проверку июльской аварии на Батарейке, обратилась в суд, обвиняя «Водоканал» в «несоблюдении норм действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, которое может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, благоприятную окружающую среду, охрану здоровья, а также жилищных прав граждан». Коммунальщики, конечно, сопротивлялись, упирая на то, что предлагаемые прокурором сроки для проведения ремонта слишком уж короткие. Но в итоге вердикт однозначен: самый проблемный коллектор протяженностью 1830 метров «Водоканал» обязан отремонтировать в течение ближайших полутора лет. Еще два коллектора (1801 метр и 6938 метров) – в течение трех лет.
Навскидку стоимость такого ремонта может обойтись в десятки, а то и в сотни миллионов рублей. Так что пострадавшие с исками на сотни тысяч далеко не главная проблема предприятия. Хочется надеяться, что оно не отправится в скором времени на банкротство, как это уже бывало в Улан-Удэ.
Станислав Сергеев, «Номер один».
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