Почти половина жителей Бурятии боится не дожить до пенсии

Автомобильный сайт Дром поинтересовался у россиян, на что они собираются жить в старости. По результатам опроса только 13% жителей Бурятии планируют жить на государственную пенсию. На свои собственные сбережения рассчитывают 15% жителей региона, а 1% надеются на материальную помощь детей.При этом большая часть опрошенных жителей Бурятии (47%) ответила, что они и вовсе боятся не дожить до пенсии. А каждый четвертый не задумывается, на что будет жить в старости, - 24% выбрали вариант ответа «не знаю».В целом по стране больше всего на свои собственные сбережения рассчитывают жители Москвы. В столице каждый пятый (21%) собирается жить на накопления в старости. На материальную поддержку от родственников чаще надеются в Воронежской области — вариант «дети помогут» здесь в два раза популярнее, чем в среднем по стране. А на государственную пенсию особенно полагаются в Камчатском крае, Якутии и Башкирии — около 22% опрошенных.Всероссийский опрос проводился в апреле 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие 17 тысяч человек из 83 регионов РФ.Фото: «Номер один»