Жители Бурятии оказались отрезаны от Байкала из-за разрушающейся дороги
«Из бассейна в бассейн»
Проблемы с транспортной доступностью к поселку Байкальский Прибой возникли в августе прошлого года – тогда из-за поднятия уровня Байкала и обильных осадков технологический проезд, пролегающий под Транссибом, единственное место, через которое можно проехать в поселок, оказался затоплен. Глубина воды достигала 30 - 40 сантиметров и более, и далеко не все автомобилисты отваживались «переплывать» эту лужу. Навстречу пошли железнодорожники и на какое-то время открыли железнодорожный переезд. Но вскоре его закрыли вновь.
В ноябре минувшего года в редакцию обратилась одна из владелиц баз отдыха в Байкальском Прибое Ольга Корякина. Она сообщила, что проезд вновь затруднен: вода начала замерзать, и людям, чтобы проехать, приходится вручную прорубать неокрепший лед и лишь затем выезжать из населенного пункта.
«Из-за того, что в Байкале поднялся уровень воды, разлилась река Толбазиха. Под железнодорожным мостом и возле него образовалась огромная лужа длиной 30 метров и глубиной 40 - 60 сантиметров. У нас есть железнодорожный переезд, где можно проехать, он оборудован звуковыми, световыми сигналами, дорожными знаками, освещен, но закрыт»- рассказывала нам Ольга Корякина.
Сейчас, весной, ситуация не изменилась. Железнодорожный переезд по-прежнему закрыт, а в проезде вновь огромная лужа.
«Снег с гор тает, лед на реке, и поток воды прямо из реки льется в этот проезд. Никакого ограждения там нет. Осенью от этих поездок угробила свою машину и всю зиму ремонтировала. И не одна я, а многие так. Сейчас не могу подготовить базу к сезону»- жалуется предприниматель Ольга Корякина.
Ее слова подтверждают и другие владельцы баз отдыха. Владелица базы отдыха «Березка» Анастасия Шогойко говорит, что принимает туристов в Байкальском Прибое с 2013 года. Ранее, по ее словам, дорога хоть и была в ужасном состоянии, но ее грейдировали и периодически посыпали щебнем.
«Сейчас дорога к базам в отвратительном состоянии, ни грейдера, ни посыпки нет»- отмечает Анастасия.
Никита Орлов, хозяин базы отдыха «Прилив», и вовсе не хочет открывать базу – не видит в этом смысла.
«Моя база уже несколько лет не работает. Дорога разбита до такой степени, что проехать невозможно. Когда-то там был асфальт, потом администрация отсыпала дорогу шлаком или старым асфальтом, снятым с федеральных дорог, или грейдировала. Но сейчас никаких действий не видно. Когда проходит дождь, через лужи проехать совсем невозможно, цепляется дно, ощущение, что постоянно «ныряешь» из одного бассейна в другой»- описывает ситуацию бизнесмен.
Как выяснилось, что-то местная администрация все же делает: так, в прошлом году отсыпали дорогу от федеральной трассы до переезда и до турбазы «Ермак». Дальнейшая дорога – бесхозная, грунтовая, находится на территории лесхоза, поэтому на учет ее не ставят. А значит, никаких действий власть там предпринимать не будет.
Терпят убытки
Отсутствие нормальной дороги в поселке не могло не сказаться на его популярности у туристов – люди стали выбирать другие направления. Мало кому захочется ехать по колдобинам.
«Весной я выезжала на базу. Когда под мостом стояла большая вода, в это время открывали переезд. Но он работал только до 16:00, и нужно было успевать за это время. Те отдыхающие, кто до нас доезжает, высказывают недовольство плохой дорогой. В поселок отказывается ездить прачечная. Самостоятельно мы стирать белье не можем - запрещено законодательством и поэтому сдаем в Селенгинский банно-прачечный комплекс. Сейчас нам говорят, что белье будут привозить только до железнодорожного переезда и надо самим забирать оттуда»- рассказывает о трудностях, принесенных большой водой, владелица базы отдыха «Байкальские зори» Лилия Дамдинова.
Возникают проблемы и с доставкой в Байкальский Прибой питьевой воды и продуктов питания – их тоже необходимо встречать возле переезда и забирать на своем транспорте. Казалось бы, люди живут возле Байкала и о каких проблемах с питьевой водой вообще может идти речь? Но вода в Байкальском Прибое, со слов бизнесменов, бежит желтая, мутная и для питья непригодна. Проблему могла бы решить хорошая глубокая скважина, но ее никто не бурит.
«Нам хотя бы бугры выровняли по всей дороге, даже без отсыпки, ведь машины не могут проехать в течение всего сезона. Туристы видят, какая тут дорога, и едут в другую сторону. По транспортной доступности у нас очень удобное месторасположение, могли бы приехать и иркутяне отдыхать, но отсутствие обслуживания дорог убивает туризм на корню»- констатирует Лилия Дамдинова.
По ее словам, помимо плохих дорог, туристов отпугивает отсутствие удобств на берегу: старые, разваливающиеся пирсы, отсутствие скамеек, столиков и урн.
«Я сделала навес на набережной, люди пользуются, благодарят. Но мусор с берега никто не вывозит и мусорных баков нет»- отмечает наша собеседница.
Предприниматели, как один, подтверждают: ранее многолюдные курорты потихоньку угасают. Вложений в инфраструктуру здесь нет, побережье и озеро зарастают травой, туристы о них забывают.
«Мы теряем туристов. Многие люди приезжают, узнают, что переезд закрыт, и уезжают. Сейчас на майские праздники много желающих приехать на отдых, но приходится отказывать, так как там просто не проехать. База небольшая, рассчитана на 30 человек. Два года мы не работали в связи с ковидными ограничениями – было просто невыгодно закупать рециркуляторы и соблюдать все предписанные требования»- говорит владелица базы отдыха «Березка» Анастасия Шогойко.
Выходом из тупика для владельцев турбаз могли бы стать организованные туристы – современный туристический автобус вполне может проехать по колдобинам, но он не впишется в технологический проезд, высота которого составляет всего три метра.
Проезд будет
Глава администрации сельского поселения Большереченское, в состав которого входит Байкальский Прибой, Валерий Метелкин говорит, что проезд под мостом не его зона ответственности.
«За проезд под мостом отвечает железная дорога. Любые действия под ним требуют согласования с РЖД (это касается всех подобных технологических проездов). При этом нужно отметить, что подсыпка грунтом повлечет уменьшение габаритного просвета, что важно для крупных специальных автомобилей»- говорит глава поселения.
Сейчас железнодорожный переезд открывают по требованию, но происходит это очень редко.
«Скорая и пожарная машины под мостом проходят спокойно. Когда полностью сойдет снег, соберем совещание с представителями железной дороги и решим, что делать»- обещает Валерий Метелкин.
В пресс-службе ВСЖД «Номер один» сообщили, что для того, чтобы начать какие-либо работы на проезде, нужно дождаться ухода воды. После этого проведут обследование проезда, утвердят исполнителей и сроки реализации технического решения.
Планируется, что на технологическом проезде обустроят две отдельные полосы движения. Первая из них будет предназначена для движения легковых автомобилей: ее предполагается отделить бетонными блоками и отсыпать щебнем выше сезонного уровня подтопления. Вторая полоса, с более высокими габаритами по высоте, позволит проехать под мостом грузовым автомобилям, в том числе автобусам и спецтехнике, отмечают в ВСЖД.
Бизнес такие решения не устраивают.
«Хотелось бы, чтобы побыстрее наладили проезд. Если только в мае начнут делать, закончат, видимо, в июне. А в июне нам хочется уже работать, ведь сезон и так короткий»- говорят предприниматели.
Кроме того, такая ситуация явно не порадует приезжающих из других регионов туристов, к наплыву которых поручил готовиться глава Бурятии.
«Сейчас желающих приехать на Байкал просто неимоверное количество, и в этот турсезон летом к нам поедут. Нужно обеспечить и качество, и цену»- заявлял недавно Алексей Цыденов.
Байкальский Прибой, как видим, в плане комфорта не дотягивает даже до среднего уровня. Местные жители и владельцы турбаз надеются, что на их проблему обратят внимание чиновники республиканского уровня.
Лариса Ситник, «Номер один».