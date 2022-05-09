Жители Бурятии оказались отрезаны от Байкала из-за разрушающейся дороги

«Из-за того, что в Байкале поднялся уровень воды, разлилась река Толбазиха. Под железнодорожным мостом и возле него образовалась огромная лужа длиной 30 метров и глубиной 40 - 60 сантиметров. У нас есть железнодорожный переезд, где можно проехать, он оборудован звуковыми, световыми сигналами, дорожными знаками, освещен, но закрыт» - рассказывала нам Ольга Корякина.

«Снег с гор тает, лед на реке, и поток воды прямо из реки льется в этот проезд. Никакого ограждения там нет. Осенью от этих поездок угробила свою машину и всю зиму ремонтировала. И не одна я, а многие так. Сейчас не могу подготовить базу к сезону» - жалуется предприниматель Ольга Корякина.

«Сейчас дорога к базам в отвратительном состоянии, ни грейдера, ни посыпки нет» - отмечает Анастасия.

«Моя база уже несколько лет не работает. Дорога разбита до такой степени, что проехать невозможно. Когда-то там был асфальт, потом администрация отсыпала дорогу шлаком или старым асфальтом, снятым с федеральных дорог, или грейдировала. Но сейчас никаких действий не видно. Когда проходит дождь, через лужи проехать совсем невозможно, цепляется дно, ощущение, что постоянно «ныряешь» из одного бассейна в другой» - описывает ситуацию бизнесмен.

«Весной я выезжала на базу. Когда под мостом стояла большая вода, в это время открывали переезд. Но он работал только до 16:00, и нужно было успевать за это время. Те отдыхающие, кто до нас доезжает, высказывают недовольство плохой дорогой. В поселок отказывается ездить прачечная. Самостоятельно мы стирать белье не можем - запрещено законодательством и поэтому сдаем в Селенгинский банно-прачечный комплекс. Сейчас нам говорят, что белье будут привозить только до железнодорожного переезда и надо самим забирать оттуда» - рассказывает о трудностях, принесенных большой водой, владелица базы отдыха «Байкальские зори» Лилия Дамдинова.

«Нам хотя бы бугры выровняли по всей дороге, даже без отсыпки, ведь машины не могут проехать в течение всего сезона. Туристы видят, какая тут дорога, и едут в другую сторону. По транспортной доступности у нас очень удобное месторасположение, могли бы приехать и иркутяне отдыхать, но отсутствие обслуживания дорог убивает туризм на корню» - констатирует Лилия Дамдинова.

«Я сделала навес на набережной, люди пользуются, благодарят. Но мусор с берега никто не вывозит и мусорных баков нет» - отмечает наша собеседница.

«Мы теряем туристов. Многие люди приезжают, узнают, что переезд закрыт, и уезжают. Сейчас на майские праздники много желающих приехать на отдых, но приходится отказывать, так как там просто не проехать. База небольшая, рассчитана на 30 человек. Два года мы не работали в связи с ковидными ограничениями – было просто невыгодно закупать рециркуляторы и соблюдать все предписанные требования» - говорит владелица базы отдыха «Березка» Анастасия Шогойко.

«За проезд под мостом отвечает железная дорога. Любые действия под ним требуют согласования с РЖД (это касается всех подобных технологических проездов). При этом нужно отметить, что подсыпка грунтом повлечет уменьшение габаритного просвета, что важно для крупных специальных автомобилей» - говорит глава поселения.

«Скорая и пожарная машины под мостом проходят спокойно. Когда полностью сойдет снег, соберем совещание с представителями железной дороги и решим, что делать» - обещает Валерий Метелкин.

«Хотелось бы, чтобы побыстрее наладили проезд. Если только в мае начнут делать, закончат, видимо, в июне. А в июне нам хочется уже работать, ведь сезон и так короткий» - говорят предприниматели.

«Сейчас желающих приехать на Байкал просто неимоверное количество, и в этот турсезон летом к нам поедут. Нужно обеспечить и качество, и цену» - заявлял недавно Алексей Цыденов.

Поселок Байкальский Прибой, расположенный на восточном берегу байкальского залива Посольский сор, долгое время считался одним из самых популярных мест для отдыха. Но сейчас он приходит в упадок – владельцы турбаз жалуются на ужасную дорогу вдоль побережья, а самое главное – на затруднения при въезде в поселок.Проблемы с транспортной доступностью к поселку Байкальский Прибой возникли в августе прошлого года – тогда из-за поднятия уровня Байкала и обильных осадков технологический проезд, пролегающий под Транссибом, единственное место, через которое можно проехать в поселок, оказался затоплен. Глубина воды достигала 30 - 40 сантиметров и более, и далеко не все автомобилисты отваживались «переплывать» эту лужу. Навстречу пошли железнодорожники и на какое-то время открыли железнодорожный переезд. Но вскоре его закрыли вновь.В ноябре минувшего года в редакцию обратилась одна из владелиц баз отдыха в Байкальском Прибое Ольга Корякина. Она сообщила, что проезд вновь затруднен: вода начала замерзать, и людям, чтобы проехать, приходится вручную прорубать неокрепший лед и лишь затем выезжать из населенного пункта.Сейчас, весной, ситуация не изменилась. Железнодорожный переезд по-прежнему закрыт, а в проезде вновь огромная лужа.Ее слова подтверждают и другие владельцы баз отдыха. Владелица базы отдыха «Березка» Анастасия Шогойко говорит, что принимает туристов в Байкальском Прибое с 2013 года. Ранее, по ее словам, дорога хоть и была в ужасном состоянии, но ее грейдировали и периодически посыпали щебнем.Никита Орлов, хозяин базы отдыха «Прилив», и вовсе не хочет открывать базу – не видит в этом смысла.Как выяснилось, что-то местная администрация все же делает: так, в прошлом году отсыпали дорогу от федеральной трассы до переезда и до турбазы «Ермак». Дальнейшая дорога – бесхозная, грунтовая, находится на территории лесхоза, поэтому на учет ее не ставят. А значит, никаких действий власть там предпринимать не будет.Отсутствие нормальной дороги в поселке не могло не сказаться на его популярности у туристов – люди стали выбирать другие направления. Мало кому захочется ехать по колдобинам.Возникают проблемы и с доставкой в Байкальский Прибой питьевой воды и продуктов питания – их тоже необходимо встречать возле переезда и забирать на своем транспорте. Казалось бы, люди живут возле Байкала и о каких проблемах с питьевой водой вообще может идти речь? Но вода в Байкальском Прибое, со слов бизнесменов, бежит желтая, мутная и для питья непригодна. Проблему могла бы решить хорошая глубокая скважина, но ее никто не бурит.По ее словам, помимо плохих дорог, туристов отпугивает отсутствие удобств на берегу: старые, разваливающиеся пирсы, отсутствие скамеек, столиков и урн.Предприниматели, как один, подтверждают: ранее многолюдные курорты потихоньку угасают. Вложений в инфраструктуру здесь нет, побережье и озеро зарастают травой, туристы о них забывают.Выходом из тупика для владельцев турбаз могли бы стать организованные туристы – современный туристический автобус вполне может проехать по колдобинам, но он не впишется в технологический проезд, высота которого составляет всего три метра.Глава администрации сельского поселения Большереченское, в состав которого входит Байкальский Прибой, Валерий Метелкин говорит, что проезд под мостом не его зона ответственности.Сейчас железнодорожный переезд открывают по требованию, но происходит это очень редко.В пресс-службе ВСЖД «Номер один» сообщили, что для того, чтобы начать какие-либо работы на проезде, нужно дождаться ухода воды. После этого проведут обследование проезда, утвердят исполнителей и сроки реализации технического решения.Планируется, что на технологическом проезде обустроят две отдельные полосы движения. Первая из них будет предназначена для движения легковых автомобилей: ее предполагается отделить бетонными блоками и отсыпать щебнем выше сезонного уровня подтопления. Вторая полоса, с более высокими габаритами по высоте, позволит проехать под мостом грузовым автомобилям, в том числе автобусам и спецтехнике, отмечают в ВСЖД.Бизнес такие решения не устраивают.Кроме того, такая ситуация явно не порадует приезжающих из других регионов туристов, к наплыву которых поручил готовиться глава Бурятии.Байкальский Прибой, как видим, в плане комфорта не дотягивает даже до среднего уровня. Местные жители и владельцы турбаз надеются, что на их проблему обратят внимание чиновники республиканского уровня.Лариса Ситник, «Номер один».