Общество 06.05.2022 в 10:46
В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»
Молодые наркодилерши проведут в колонии строгого режима по шесть лет каждая
Текст: Номер один
Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Следственного управления МВД России по Улан-Удэ расследовано уголовное дело в отношении двух горожанок в возрасте 22 и 23 лет, которые занимались незаконным сбытом наркотиков синтетического происхождения с февраля 2020-го по январь 2021 года, сообщили в МВД по Бурятии.
Установлено, что в это время девушки, действуя организованной группой с иными лицами, совершали закладки наркотиков на территории Улан-Удэ и Тарбагатайского района. Всего следователями установлена причастность злоумышленниц к 25 фактам незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах.
За выполненную работу в качестве вознаграждения девушки получали деньги через электронные платежные системы.
В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном.
В ноябре 2021 года уголовное дело по обвинению двух горожанок в совершении 25 незаконных сбытов наркотических средств было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ девушки признаны виновными в совершении преступлений. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии строго режима.
Фото: pixabay.com
Установлено, что в это время девушки, действуя организованной группой с иными лицами, совершали закладки наркотиков на территории Улан-Удэ и Тарбагатайского района. Всего следователями установлена причастность злоумышленниц к 25 фактам незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах.
За выполненную работу в качестве вознаграждения девушки получали деньги через электронные платежные системы.
В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном.
В ноябре 2021 года уголовное дело по обвинению двух горожанок в совершении 25 незаконных сбытов наркотических средств было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ девушки признаны виновными в совершении преступлений. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии строго режима.
Фото: pixabay.com