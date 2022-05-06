Общество 06.05.2022 в 10:46

В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»

Молодые наркодилерши проведут в колонии строгого режима по шесть лет каждая
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В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»
Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Следственного управления МВД России по Улан-Удэ расследовано уголовное дело в отношении двух горожанок в возрасте 22 и 23 лет, которые занимались незаконным сбытом наркотиков синтетического происхождения с февраля 2020-го по январь 2021 года, сообщили в МВД по Бурятии.
          
Установлено, что в это время девушки, действуя организованной группой с иными лицами, совершали закладки наркотиков на территории  Улан-Удэ и Тарбагатайского района. Всего следователями установлена причастность злоумышленниц к 25 фактам незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах.

За выполненную работу в качестве вознаграждения девушки получали деньги через электронные платежные системы.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном.

В ноябре 2021 года уголовное дело по обвинению двух горожанок в совершении 25 незаконных сбытов наркотических средств было направлено в суд для рассмотрения по существу.  
Приговором Октябрьского районного суда  Улан-Удэ девушки признаны виновными в совершении преступлений. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии строго режима.

Фото: pixabay.com

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