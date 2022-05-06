В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»

Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Следственного управления МВД России по Улан-Удэ расследовано уголовное дело в отношении двух горожанок в возрасте 22 и 23 лет, которые занимались незаконным сбытом наркотиков синтетического происхождения с февраля 2020-го по январь 2021 года, сообщили в МВД по Бурятии.Установлено, что в это время девушки, действуя организованной группой с иными лицами, совершали закладки наркотиков на территории Улан-Удэ и Тарбагатайского района. Всего следователями установлена причастность злоумышленниц к 25 фактам незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах.За выполненную работу в качестве вознаграждения девушки получали деньги через электронные платежные системы.В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном.В ноябре 2021 года уголовное дело по обвинению двух горожанок в совершении 25 незаконных сбытов наркотических средств было направлено в суд для рассмотрения по существу.Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ девушки признаны виновными в совершении преступлений. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии строго режима.Фото: pixabay.com