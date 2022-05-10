Общество 10.05.2022 в 07:00

Твой личный «барберкотик»

Улан-удэнский грумер рассказала, зачем питомцам нужны спа-процедуры
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Текст: Эржена Мансорунова
Твой личный «барберкотик»
В Бурятии заметно возросла популярность услуг груминга для собак и кошек. Если раньше владельцы в основном шли в салон, чтобы украсить питомца для выставки, то сегодня услугами чаще пользуются для домашнего комфорта – например, чтобы кошка и собака меньше линяли. Грумер с ветобразованием Олеся Ланшакова рассказала о тонкостях своей работы, а также объяснила, как неправильная стрижка питомца может ему навредить.

Семейный бизнес - весь в шерсти! 

Маленькая улан-удэнская студия  Meow Woof открылась всего год назад. Заходя внутрь, слышится шум фена и чиканье ножниц. В ней работает семейная пара грумеров – ветеринар Олеся Ланшакова и бывший железнодорожник Александр Бобко. Уход за хвостатыми клиентами стал их общим ремеслом. Сейчас в рабочем помещении на столах послушно сидят маленький померанский шпиц по кличке Персик и крупный сибирский хаски Ник. Олеся укладывает шерсть Персику, а Александр подравнивает бока Нику. 



«Персик – наш постоянный клиент, ходит к нам регулярно. Померанские шпицы относятся к собакам с двойным типом шерсти. Для многих владельцев это сложность, так как шерсть требует определенного ухода. Про процедуру: сначала у собачки идет обязательный вычес, так как у них очень большой и плотный подшерсток. Потом только она отправляется на мойку и сушку, а затем проводится стандартная стрижка по этой породе и повторное «обдувание» от остатков шерсти. Примерно то же самое касается сибирского хаски Ника – этот товарищ с подобным типом шерсти, только покороче. Вообще работа с хаски проблематичная, думаю, все знают, какие они активные ребята, и стоять неподвижно три-четыре часа на столе им сложно - начинают ворчать, визжать. Но Ник к нам ходит регулярно, уже нас знает, привык. «Прибегает» во время сезонной линьки и если сильно запачкается»

- рассказывает Олеся. 



В уголках помещения видны «перекати поле» из шерсти. Грумер смеется: «Это вы еще нас в процессе работы не застали!». Как отмечают специалисты, бывает, что гора шерсти больше, чем сама собачка. Олеся рассказывает, что в студию часто обращаются с просьбой постричь собаку короче. Особенно это касается северных пород  с пышной шерстью. Однако стричь таких слишком коротко ни в коем случае нельзя – это может привести к серьезным неудобствам для собаки и даже заболеваниям. Например, в азиатских странах для померанских шпицев популярна стрижка под названием «медвежонок Бу» - под круг стригут голову собаки, чтобы торчали ушки, а шерсть на теле коротко бреют. Как оказалось, такая стрижка бывает опасна.  

«После этого у собак очень часто проявляются заболевания, например алопеция X. Что это такое: собака  лысеет в задней части и в боках, начинается  фолликулярный арест, то есть шерсть там больше не отрастает. При должном лечении восстановить животное получится где-то за шесть месяцев, но, подчеркну, это в лучшем случае. Часто люди вообще ничего не делают, тогда восстановление шерсти занимает два-четыре года и больше. Поэтому ребята с такой шерсткой требуют хороших ветеринарных знаний»

- объясняет грумер.

Стрижка собак из приюта 

По образованию Олеся – ветеринар с многолетним опытом, раньше она лечила питомцев в своем веткабинете. Несколько лет назад улан-удэнка решила поехать в Иркутск, чтобы отучиться на грумера, и параллельно с лечением животных стала заниматься их стрижкой. На удивление, поток клиентов постоянно увеличивался. Александр в то время работал на железной дороге и решил тоже на всякий случай освоить ремесло грумера, получив сертификат международного образца. Дело обоим супругам пришлось по душе, поэтому постепенно они созрели для решения открыть собственную студию, так и родился  Meow Woof. С потоком клиентов проблем особо не было - большая их часть накопилась еще за годы ветеринарной практики Олеси.  

«В весенне-летний сезон больше всего клиентов. В день принимаем около четырех-шести питомцев. В зимний период большой спрос перед Новым годом, потому что перед праздником владельцы хотят, чтобы их питомцы были чистыми, красивыми, ухоженными. У нас с Александром у самих две собаки – немецкая овчарка и алабай. Плюс еще две кошки, подобранные с улицы, а также черепашка. В общем, полный набор»

- улыбается Олеся. 

Стрижка животных это не только про красоту, а про уход и облегчение жизни питомца. Объясним на примере йоркширского терьера – все мы видели хотя бы на картинках эту породу собак с длинной и красивой шерстью. Если шерсть не стричь и не вычесывать, это приведет к образованию больших колтунов, под которыми будет скапливаться грязь, микробы, и печальным последствием станут заболевания кожи, например экзема. 

Олеся и Александр также стригут питомцев по просьбе волонтеров из приютов и фондов – тогда они не берут денег за работу, только за расходный материал. 



«Девочки-волонтеры обращаются, конечно, мы никогда им не отказываем и, если есть время свободное, стараемся «вклинить» туда бездомных собачек. В прошлом году прогремел случай - на улице нашли грязную собачку в жутких колтунах. Было не разобрать, где у собачки голова, а где  холка. Здесь  стрижка просто необходима. Вдобавок вероятность взятия собаки из приюта намного выше, когда собака симпатичная, ухоженная и красивая. Мы хотим дать им шанс найти своего владельца»

- рассказывают в студии груминга.  

«Кошки – странные ребята!»

Стрижка кошек – самый частый запрос у Олеси и Александра. Но здесь есть нюанс – в основном стричь кошек вообще нельзя, им нужно именно вычесывание. Стрижку проводят либо минимальную – декоративную (например, для выставок), либо только по медицинским показаниям: наличие колтунов или старческий возраст питомца, когда кошке уже трудно ухаживать за собой.

«Хочу отметить, что мы не сторонники именно стрижки. Очень многие грумеры не заморачиваются, чуть ли не бреют, и не разбираются, нужно ли это кошке и какими последствиями чревато. Мне в работе очень помогают ветеринарные знания в плане психологии кошек и их здоровья. Почему кошек не рекомендуется стричь, если это не прямое ветеринарное показание к стрижке – кошки, в отличие от собак, по всему телу имеют усики-вибриссы, такие же как на мордочке, только короче. Эти вибриссы расположены по всему телу и играют важную роль. Если их сбрить, кошка теряет ориентацию в пространстве. И без усиков буквально не понимает, как ей передвигаться в пространстве, вдобавок это очень сильный стресс»

- рассказывает Олеся. 

В связи с этим в студии владельцев стараются убедить не стричь кошку, а вычесывать ее или проводить экспресс-линьку.

«Процедура экспресс-линьки заключается в том, что мы сначала вычесываем хорошо определенными методами и расческами подшерсток. Используются специальные инструменты, которые не всем подходят. Если кошка позволяет,  то моем ее, а во время мыться повторно вычесываем с косметикой и специальными шампунями,  активирующими фолликулы для выхода шерсти. После этого кошечки сидят в бане под кондиционером, где кожа распаривается еще больше, соответственно, лучше выходит шерсть. Да, это целые спа-процедуры. Потом  высушиваем, где под действием фена или компрессора  остатки выдуваем, прочесываем кошку еще раз. Длинношерстным кошкам такой процедуры хватает от двух до шести месяцев, и дома не будет выпадать шерсть. С короткошерстными срок поменьше, так как шерсть отрастает быстрее, им хватает где-то на полтора-два месяца»

- отмечает Олеся. 

«Маленькие дети»

Учитывая такой спа-комплекс, неудивительно, что кошек на прием принимают только с домашней подготовкой. 

«Мы всегда договариваемся с владельцами, чтобы они успели подготовить кошку. Кошки - это ребята странные, с тонкой душевной организацией, не от мира сего. С ними надо работать более осторожно, в отличие от собак.  На фоне стресса у них могут начаться проблемы с сердцем или идиопатический цистит, то есть из-за стресса животное начинает ходить по малой нужде с примесью крови либо вообще перестает писать. Конечно, нельзя кошку просто схватить, затолкать в переноску и силой тащить в студию. В чем заключается подготовка: нужно взять котику успокоительное средство в любой ветаптеке, дней за десять до процедуры давать его, обеспечить дома покой и комфорт. Затем в день похода привезти кошку в  специальной переноске. Когда к нам кошка приходит, мы сначала аккуратно открываем переноску, смотрим, как кошка реагирует, позволяет ли себя потрогать. Затем даем ей обнюхаться и осмотреться. После этого  обязательно обстригаем когти, потому что даже с  состриженными когтями есть риск получить травмы, и только потом начинаем процедуру»

- перечисляет Олеся. 

Как объясняет грумер, работа, как с кошкой, так и с собакой, требует спокойствия и гуманного отношения. Если животное проявляет агрессию, то в основном это только из-за страха. Собаки тоже проходят домашнюю подготовку перед посещением салона, но гораздо проще – в основном суть ее складывается в приучении собаки к вычесыванию. 

Пока мы беседовали, Александр закончил стрижку сибирскому хаски Нику и в студию пришла его хозяйка. Забавно, что при виде нее только что спокойный и тихий «мальчик» начал хулиганить, скулить, вырываться и прыгать. Когда прыгающий Ник, снося все хвостом, убежал с хозяйкой, Олеся объяснила, в чем «фишка». 

«Чаще всего мы просим владельцев животных выйти в зону ожидания или сходить по другим делам, пока  стрижем питомца. Все потому, что животные – как маленькие дети. При виде «мам и пап» они начинают вредничать, скулить и вырываться. Без хозяев же   ведут себя более спокойно и сдержанно»

- улыбаясь, объяснила девушка. 

Эржена Мансорунова, «Номер один». 
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груминг животные волонтеры стрижка

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